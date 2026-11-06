Ο Παναθηναϊκός... πάτησε την ΤΣΣΚΑ, της έβαλε μόνο δύο αλλά έκανε την δουλειά και είναι φαβορί για την οκτάδα!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού που έφερε το 3/3 στο Conference League για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μπαλάρα για ακόμη μία φορά. Ισοπέδωμα του αντιπάλου. Ξανά. Απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Ευκαιρίες. Πολλές. Με το... τσουβάλι. Κάποιες βραδιές, όπως στο Αλμάτι θα μπουν, κάποιες άλλες όχι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός ποδοπάτησε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε στο ΟΑΚΑ, της έβαλε μόνο δύο γκολ, το τελικό 2-1 είναι μαγική εικόνα αλλά στο τέλος της ημέρας μετρά η ουσία. Νίκη, 3/3, κορυφή στον βαθμολογικό πίνακα και είναι ένα από τα φαβορί για να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League phase του Conference League.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θα μπορούσε να φτάσει πιο εύκολα και με πιο εντυπωσιακό σκορ στο ζητούμενο, έχασε μόνο στο πρώτο μέρος έξι τετ τετ, είτε λόγω μέτριων επαφών είτε λόγω της μεγάλης βραδιάς του Λαπούκχοφ κάτω από τα δοκάρια αλλά η... αλεπού έδωσε την λύση. Εκ νέου. Βιθέντε Ταμπόρδα. Με την κοιλιά; Με την κοιλιά. Ξανά είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, να κάνει την διαφορά. Έξι γκολ από τον Αργεντινό. Ήδη. Έχοντας κάνει το απόλυτο, οι Αθηναίοι ψάχνουν δύο με τρεις βαθμούς στα παιχνίδια με Νόρτζελαντ, Φράιμπουργκ και Μπράιτον για να... κλειδώσουν την απευθείας πρόκρισή στους 16 της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός μετά από ένα μέτριο δεκάλεπτο, στο οποίο απειλήθηκε από τον Ιορντάνοφ αλλά ο Πένια ήταν εκεί στο 7', έβαλε την μπάλα κάτω και δεν σταμάτησε να δημιουργεί, εκμεταλλευόμενος τα πολλά κενά στην άμυνα των Βούλγαρων, οι οποίοι έπαιζαν αρκετά ψηλά και δεν μπορούσαν να κάνουν καλά τους φορ αλλά και τους ακραίους του Τριφυλλιού.

Η μία μεγάλη φάση διαδέχθηκε την άλλη. Ο Αντίνο, ο Λιβάι, ο Ραστόντερ, ο Καλάμπρια δύο φορές δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Η λύτρωσε ήρθε στο 41'. Χάθηκε το τόπι. Ο Ταμπόρδα με τακουνάκι έστρωσε και ο Καλάμπρια με το αριστερό, στο τρίτο του τετ α τετ έκανε την δουλειά.

Οι ''πράσινοι'' όσο αδίκησαν τον εαυτό τους με το ''φτωχό'' 1-0 σε εκείνο το σημείο, άλλα τόσο το έπραξαν δύο λεπτά μετά το γκολ. Κάκιστη ανασταλτική λειτουργία στο κόρνερ της ΤΣΣΚΑ κι ακόμη ένα γκολ φέτος από τέτοιες καταστάσεις, γεγονός που πρέπει να διορθωθεί, καθώς φαίνεται να αποτελεί αχίλλειο πτέρνα της φετινής σούπερ έκδοσης που έχει την σφραγίδα της εξαιρετικής δουλειάς του Νίστρουπ.

Η αντίδραση ήρθε στο δεύτερο μέρος. Ξανά σφυροκόπημα, ξανά χαμένες ευκαιρίες, ο Λιβάι σε ρόλο μοιραίου να μην μπορεί να τελειώσει σωστά τις φάσεις και στο διάστημα που η ΤΣΣΚΑ άρχισε να απειλεί(65' Εμπόνγκ και 67' Γοδόι είχαν καλές στιγμές) ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Τεττέη στο ματς πήρε το προβάδισμα, όπως του άξιζε.

Ο Κυριακόπουλος σε ακόμη μία φετινή κομβική μεταβίβασή του, έδωσε την μπάλα στον Έλληνα φορ, εκείνος την γύρισε σωστά και ο Ταμπόρδα την έστειλε στο πλεκτό.

Με το 2-1, ο Παναθηναϊκός έκανε σωστή διαχείριση, δεν απειλήθηκε, θα μπορούσε αν ήταν πιο ουσιαστικός να βάλει και τρίτο γκολ και έφτασε εύκολα στο τρίποντο, πολύ πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το τελικό σκορ. 17 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα και το... μέτρημα συνεχίζεται...

Στην αρχή ήταν το ''έλα μωρέ τρεις προκρίσεις έκανε στο Conference, σιγά''. Μετά ακολούθησε το ''σιγά το 5/5, είχε εύκολο πρόγραμμα''. Δεν σταμάτησε εκεί. Πήγαμε στο κορυφαίο ''να τον δούμε και σε κανένα ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ έπαιξε με παίκτη παραπάνω, από τον Ολυμπιακό έχασε''. Λες και ο ΠΑΟΚ ξέχασε να δηλώσει έντεκα παίκτες, λες και δεν την κέρδισε την αποβολή το σχέδιο του προπονητή. Ούτε κι εκεί σταμάτησε η υποτίμηση. Μετά βρήκαμε άλλα αφηγήματα για να μην δώσουμε αυτό που πρέπει, αυτή την εποχή, στον Παναθηναϊκό.

