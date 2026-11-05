Βαθμολογία Conference League: Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη θέση
- Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία
- Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
- Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1 συνεχίζει να έχει το απόλυτο στη League Phase του Conference League και να μοιράζεται την κορυφή με τις Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Οι πράσινοι, ωστόσο, είναι στο +6 στα γκολ και στη δεύτερη θέση.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 1-1
Μίντιλαντ - Άγιαξ 1-6
Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Εσκάλδες 2-1
Κουόπιο - Γάνδη 0-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 1-0
Τράμπζονσπορ - Φράιμπουργκ 0-1
Άαρχους - Μπράγκα 0-0
Τουν - Χαρτς 3-1
Μιάλμπι - Μπόρατς 2-0
Μονακό - Νόρτζελαντ 2-0
Κοπεγχάγη - Ιμπέρια Τιφλ. 2-1
Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
Λουγκάνο - Ζαλγκίρις 3-0
Χετάφε - Μπράιτον 0-1
Τβέντε - Πάφος 3-1
Σιντ Τρούιντεν - Μπραν 1-1
Ουν. Κραϊόβα - Εγκνάτια 2-0
Ρίγα - Γιάμπλονετς 1-1
Η βαθμολογία
Ομ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.
Λουγκάνο 11-4 9
Παναθηναϊκός 9-3 9
Τβέντε 8-2 9
Μονακό 7-1 9
Μπράιτον 5-0 7
Μπραν 7-3 7
Κοπεγχάγη 7-3 7
Ουν. Κραϊόβα 6-2 7
---------------------------------
Μιάλμπι 5-1 7
Σιντ Τρούιντεν 4-1 7
Άγιαξ 9-3 6
Τράμπζονσπορ 6-3 6
Χάιντουκ 3-2 6
Φράιμπουργκ 4-5 6
Ερυθρός Αστέρας 6-6 4
Αταλάντα 4-4 4
----------------------------------
Μπράγκα 2-3 4
Γάνδη 1-2 4
Ρίγα 3-3 3
Τουν 3-3 3
Μπόρατς 3-4 3
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-6 3
Γιάμπλονετς 3-4 2
Άαρχους 1-2 2
-----------------------------------
Νόρτζελαντ 3-5 2
Εγκνάτια 2-4 2
Καϊράτ 3-7 2
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-6 1
Ιμπέρια 2-5 1
Πάφος 3-7 1
Χετάφε 3-7 1
Χαρτς 2-6 1
Κουόπιο 2-6 1
Μίντιλαντ 2-8 1
Ίντερ Εσκάλδες 2-7 0
Ζαλγκίρις 1-11 0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
26/11
Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι 17:30
Άγιαξ - Τουν 19:45
Γιάμπλονετς - Λουγκάνο 19:45
Εγνάτια - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 19:45
Ιμπέρια 1999 - Χετάφε
Ζαλγκίρις - Ρίγα 19:45
Μπράιτον - Ουν. Κραϊόβα 19:45
Μπραν - Άαρχους 19:45
Πάφος - Μίντιλαντ 19:45
Χαρτς - Μονακό 19:45
Γάνδη - Ερυθρός Αστέρας 22:00
Ίντερ Εσκάλδες - Κοπεγχάγη 22:00
Μπόρατς - Αταλάντα 22:00
Μπράγκα - Κουόπιο 22:00
Νόρντζελαντ - Παναθηναϊκός 22:00
ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Τραμπζονσπόρ 22:00
Φράιμπουργκ - Τβέντε 22:00
Χάιντουκ Σπλιτ - Σεντ Τρούιντεν 22:00
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια, σύμφωνα με την UEFA, είναι τα εξής:
Καλύτερη διαφορά τερμάτων στη League Phase
Καλύτερη επίθεση στη League Phase
Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στη League Phase
Μεγαλύτερος αριθμός νικών στη League Phase
Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών στη League Phase
Μεγαλύτερος συνολικός αριθμός βαθμών που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι στη League Phase
Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων των αντιπάλων στη League Phase
Καλύτερη επίθεση των αντίπαλων στη League Phase
Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικού ελέγχου (κίτρινες και κόκκινες κάρτες που δέχθηκαν παίκτες και αξιωματούχοι της ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης του πρωταθλήματος (κόκκινη κάρτα = 3 πόντοι, κίτρινη κάρτα = 1 πόντος, αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα = 3 πόντοι)
Υψηλότερος συντελεστής συλλόγου (ranking UEFA)
Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference
Playoffs (κλήρωση 15/1/27)
1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)
1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027
2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ο ματς: 8 Απριλίου 2027
2ο ματς: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ο ματς:29 Απριλίου 2027
2ο ματς: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)
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