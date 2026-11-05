Ο Παναθηναϊκός και οι Λoυγκάνο, Μονακό, Τβέντε οδηγούν την κούρσα στο Conference League.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1 συνεχίζει να έχει το απόλυτο στη League Phase του Conference League και να μοιράζεται την κορυφή με τις Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Οι πράσινοι, ωστόσο, είναι στο +6 στα γκολ και στη δεύτερη θέση.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 1-1

Μίντιλαντ - Άγιαξ 1-6

Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Εσκάλδες 2-1

Κουόπιο - Γάνδη 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 1-0

Τράμπζονσπορ - Φράιμπουργκ 0-1

Άαρχους - Μπράγκα 0-0

Τουν - Χαρτς 3-1

Μιάλμπι - Μπόρατς 2-0

Μονακό - Νόρτζελαντ 2-0

Κοπεγχάγη - Ιμπέρια Τιφλ. 2-1

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Λουγκάνο - Ζαλγκίρις 3-0

Χετάφε - Μπράιτον 0-1

Τβέντε - Πάφος 3-1

Σιντ Τρούιντεν - Μπραν 1-1

Ουν. Κραϊόβα - Εγκνάτια 2-0

Ρίγα - Γιάμπλονετς 1-1

Η βαθμολογία

Ομ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

Λουγκάνο 11-4 9

Παναθηναϊκός 9-3 9

Τβέντε 8-2 9

Μονακό 7-1 9

Μπράιτον 5-0 7

Μπραν 7-3 7

Κοπεγχάγη 7-3 7

Ουν. Κραϊόβα 6-2 7

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Μιάλμπι 5-1 7

Σιντ Τρούιντεν 4-1 7

Άγιαξ 9-3 6

Τράμπζονσπορ 6-3 6

Χάιντουκ 3-2 6

Φράιμπουργκ 4-5 6

Ερυθρός Αστέρας 6-6 4

Αταλάντα 4-4 4

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Μπράγκα 2-3 4

Γάνδη 1-2 4

Ρίγα 3-3 3

Τουν 3-3 3

Μπόρατς 3-4 3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-6 3

Γιάμπλονετς 3-4 2

Άαρχους 1-2 2

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Νόρτζελαντ 3-5 2

Εγκνάτια 2-4 2

Καϊράτ 3-7 2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-6 1

Ιμπέρια 2-5 1

Πάφος 3-7 1

Χετάφε 3-7 1

Χαρτς 2-6 1

Κουόπιο 2-6 1

Μίντιλαντ 2-8 1

Ίντερ Εσκάλδες 2-7 0

Ζαλγκίρις 1-11 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

26/11

Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι 17:30

Άγιαξ - Τουν 19:45

Γιάμπλονετς - Λουγκάνο 19:45

Εγνάτια - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 19:45

Ιμπέρια 1999 - Χετάφε

Ζαλγκίρις - Ρίγα 19:45

Μπράιτον - Ουν. Κραϊόβα 19:45

Μπραν - Άαρχους 19:45

Πάφος - Μίντιλαντ 19:45

Χαρτς - Μονακό 19:45

Γάνδη - Ερυθρός Αστέρας 22:00

Ίντερ Εσκάλδες - Κοπεγχάγη 22:00

Μπόρατς - Αταλάντα 22:00

Μπράγκα - Κουόπιο 22:00

Νόρντζελαντ - Παναθηναϊκός 22:00

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Τραμπζονσπόρ 22:00

Φράιμπουργκ - Τβέντε 22:00

Χάιντουκ Σπλιτ - Σεντ Τρούιντεν 22:00

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια, σύμφωνα με την UEFA, είναι τα εξής:

Καλύτερη διαφορά τερμάτων στη League Phase

Καλύτερη επίθεση στη League Phase

Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στη League Phase

Μεγαλύτερος αριθμός νικών στη League Phase

Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών στη League Phase

Μεγαλύτερος συνολικός αριθμός βαθμών που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι στη League Phase

Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων των αντιπάλων στη League Phase

Καλύτερη επίθεση των αντίπαλων στη League Phase

Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικού ελέγχου (κίτρινες και κόκκινες κάρτες που δέχθηκαν παίκτες και αξιωματούχοι της ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης του πρωταθλήματος (κόκκινη κάρτα = 3 πόντοι, κίτρινη κάρτα = 1 πόντος, αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα = 3 πόντοι)

Υψηλότερος συντελεστής συλλόγου (ranking UEFA)



Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)

