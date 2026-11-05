Conference League: Στην κορυφή η Λουγκάνο, διπλό ανάσα η Μπράιτον

Η Μπράιτον με τον Κωστούλα στον πάγκο, πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Χετάφε, η Πάφος γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Τβέντε με 3-1, ενώ η Λουγκάνο του Παπαδόπουλου έριξε τριάρα στην Κάουνο Ζαλγκίρις.

Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα ο οποίος έμεινε στον πάγκο, πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Χετάφε, χάρη στο γκολ του Γιαλκουγιέ στο 64', στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

H oμάδα του Χίρτσελερ ξεκίνησε δυναμικά στο ματς και στο 15', ο Χίνσελγουντ είχε την ευκαιρία να της δώσει το προβάδισμα με ένα μακρινό σουτ, αλλά ο Σόρια προέβη σε μία εξαιρετική επέμβαση. Στο 22' απείλησε ξανά με τον Ρούτερ, όμως η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι και η Χετάφε απάντησε στο 32' με τον Αθόν, αλλά ο κίπερ των φιλοξενούμενων τον σταμάτησε.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Αντζάμ με ωραία ατομική ενέργεια σούταρε από το όριο της περιοχής, είδε όμως την προσπάθειά του να καταλήγει στο δεξί δοκάρι. Παρά τις αρκετές ευκαιρίες του πρώτου μέρους, η Μπράιτον κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 64', με τον Κοστίνια να δίνει την ασίστ στον Γιαλκουγιέ και εκείνος με κεφαλιά να την μετέτρεψε σε γκολ.

Οι «Γλάροι» συνέχισαν να έχουν ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρίσκουν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης.

Λουγκάνο - Κάουνο Ζαλγκίρις

Άνετη νίκη πήρε η Λουγκάνο με βασικό τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Ο Σιμινιάνι άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή και στο 24', ο Αλιόσκι με μία βολίδα, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι και έπειτα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Οι Ελβετοί καθάρισαν το ματς στο 32', όταν ο Καρίμοφ έδωσε στο Ντος Σάντος και εκείνος διαμόρφωσε το 3-0.

Μονακό - Νόρντζελαντ 2-0

Την ήττα γνώρισε η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Νόρντζελαντ, με 2-0 από την Μονακό.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 33' με τον Ντετουρμπέ να παίρνει την πάσα από τον Μιναμίνο και να την στέλνει στα δίχτυα. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο φορές την αντίπαλη εστία, πρώτα στο 49' με τον Μπρούνερ και στη συνέχεια με τον Μιναμίνο, αλλά και τα δύο γκολ δεν μέτρησαν λόγω οφσάιντ.

Ωστόσο, στο 90+1', ο Αλμπίν με υπέροχη ατομική ενέργεια, σκόραρε για το τελικό 2-0.

Τβέντε - Πάφος 3-1

Δεν άντεξε στην Ολλανδία η Πάφος, που ηττήθηκε 3-1 με ανατροπή από την Τβέντε, που με τη σειρά της έκανε το 3/3. Ο Λελέ άνοιξε το σκορ για τους Κύπριους στο 39', με τον Νάισταντ να ισοφαρίζει στο 62' και τον σκόρερ των φιλοξενούμενων να αποβάλλεται δύο λεπτά αργότερα. Ο Όργιασετερ ανέτρεψε τα δεδομένα στο 76', με τον Βάιντμαν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης.

Τα υπόλοιπα ματς

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, η Κοπεγχάγη καθάρισε από το πρώτο μέρος και πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Ιμπέρια. Την ίδια ώρα, η Κραϊόβα επικράτησε με 2-0 της Εγνάτια, ενώ τα Ρίγα - Γιάμπλονετς και Σεντ Τρούινεν - Μπραν, έμειναν στο 1-1.

Την πάτησε η Αταλάντα, δύσκολα ο Ερυθρός Αστέρας

Νωρίτερα, η Καϊράτ Αλμάτι έκανε τη μεγάλη έκπληξη παίρνοντας εκτός έδρας ισοπαλία, 1-1, από την Αταλάντα, την ώρα που ο Ερυθρός Αστέρας ίδρωνε αλλά κατάφερνε να λυγίσει με 2-1 στο τέλος την Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες στο Βελιγράδι. Εντυπωσιακός ήταν ο Άγιαξ, που συνέτριψε με 6-1 εκτός έδρας τη Μίντιλαντ των δέκα παικτών, ενώ ιστορία έγραψε η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ, που λύγισε με 1-0 τη Χάιντουκ Σπλιτ. Τέλος, η Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ ηττήθηκε 1-0 από τη Φράιμπουργκ στην Τραπεζούντα.

Τα αποτελέσματα

Άαρχους - Μπράγκα 0-0

Αταλάντα - Καϊράτ 1-1

Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 2-1

Κουόπιο - Γάνδη 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 1-0

Μιάλμπι - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-0

Μίντιλαντ - Άγιαξ 1-6

Τούν - Χαρτς 3-1

Τραμπζονσπόρ - Φράιμπουργκ 0-1Κοπεγχάγη - Ιμπέρια 2-1

Λουγκάνο - Κάουνο Ζαλγκίρις 3-0

Μονακό - Νόρντζελαντ 2-0

Κραϊόβα - Εγνάτια 2-0

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Ρίγα - Γιάμπλονετς 1-1

Σεντ Τρούιντεν - Μπραν 1-1

Τβέντε - Πάφος 3-1

Χετάφε - Μπράιτον 0-1