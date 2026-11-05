Με γκολ των Καλάμπρια και Ταμπόρδα ο πολύ καλός, αλλά εκνευριστικά άστοχος Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας κάνοντας το 3/3 στη League Stage του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League κι έφτασε στο 3/3 και τους εννέα βαθμούς, κλειδώνοντας έτσι την συμμετοχή του στην 24αδα και βάζοντας... πλώρη για την πρώτη οκτάδα.

Ο Καλάμπρια ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ μετά από υπέροχη ομαδική προσπάθεια στο 41ο λεπτό, που ολοκληρώθηκε με τακουνάκι του Ταμπόρδα και ωραίο τελείωμα του Ιταλού με το αριστερό. Οι Βούλγαροι ισοφάρισαν τρία λεπτά μετά με τον Αλμέιδα, όμως οι «πράσινοι» πήραν ξανά το προβάδισμα στο 68ο λεπτό και εν τέλει και τη νίκη με το γκολ που σημείωσε ο Ταμπόρδα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Παναθηναϊκός παρατάχτηκε με το αγαπημένο του τώρα τελευταία 4-4-2. Ο Πένια ήταν κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα δύο άκρα της οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείτο από τους Κάνγκουα και Λούζα. Δεξιά πήρε θέση ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και μπροστά δίδυμο ήταν οι Ραστόντερ και Λιβάι.

Οι Βούλγαροι του Γκίσντολ από την άλλη παρουσιάστηκαν μ' ένα 4-5-1. Ο Λαπούκχοβ ήταν κάτω από τα δοκάρια. Οι Αλμέιδα, Γκμπαμίν και Ιβάνοφ οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, στο δεξί άκρο βρέθηκε ο Παστόρ και αριστερά ο Μαρτίνο.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Σένσι και Σολέ, δεξιά ο Πίττας, αριστερά ο Γιορντάνοφ και στην κορυφή το μεγάλο τους αστέρι, ο Γοδόι.

Σωρεία χαμένων τετ α τετ για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκό δεν μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και η πρώτη πραγματική φάση ανήκε στους Βούλγαρους, όταν έκαναν ωραία επίθεση, ο Γιορντάνοφ άδειασε τον Καλάμπρια, εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του Πένια, αλλά ο Ισπανός απέκρουσε.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 12ο λεπτό, όταν μετά από πίεση ψηλά, ανάγκασαν τον Λαπούκχοβ να παίξει μεγάλη πάσα, ο Φαν Ντρόνγκελεν πήρε τη πρώτη μπάλα, με τον Λούζα να γίνεται κάτοχος και να βγάζει μία ωραία κάθετη για τον Αντίνο, ο οποίος τσίμπησε τη μπάλα από τον αντίπαλό του, μπήκε στην περιοχή, επέλεξε να κάνει το δύσκολο και αντί να σπάσει τη μπάλα, δοκίμασε να τελειώσει τη φάση, αλλά ο Λαπούκχοβ τον σταμάτησε.

Η επόμενη φάση του ματς ήρθε μετά από εννέα λεπτά και ανήκε και πάλι στο «τριφύλλι». Ο Κυριακόπουλος έκλεψε, έπαιξε ωραία στον Αντίνο, ο Αργεντινός μπήκε στην περιοχή κι αυτή τη φορά έσπασε τη μπάλα στον Λιβάι, αλλά το τελείωμα του φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έστειλε τη μπάλα πολύ άουτ.

Στο 27' ήταν και πάλι εκείνος που απείλησε, όταν σε αντεπίθεση, ο Ραστόντερ του πέρασε ωραία, εκείνος απέφυγε τον πρώτο αμυντικό, αλλά το πλάσε του έβγαλε ο εξερχόμενος Λαπούκχοβ.

Δύο λεπτά μετά ήταν η σειρά των Βούλγαρων να απειλήσουν, με τον Σένσι να κάνει την κούρσα, να φτάνει στα όρια της περιοχής, αλλά τον Πένια να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του.

Οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα αφού στην επόμενη φάση έχασαν διπλή ευκαιρία. Από ωραία συνδυασμό του Ραστόντερ με τον Καλάμπρια, ο δεύτερος νικήθηκε από τον Λαπούκχοβ, που έπεσε γενναία στα πόδια του ενώ και ο Ταμπόρδα στη συνέχεια είδε τον Λευκορώσο κίπερ να αντιδράει σωστά σ' ένα πλάγιο τετ α τετ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήρθε στο 37'. Ο Ταμπόρδα έβγαλε τον Ραστόντερ απέναντι στον Λαπούκχοβ, ο υψηλόσωμος φορ προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Λευκορώσο κίπερ, όμως εκείνος το αντιλήφθηκε κι έκανε την επέμβαση με το ένα χέρι μένοντας όρθιος.

Ο Καλάμπρια έδωσε τη λύση, ο Αλμέιδα «απάντησε»

Τη λύση έδωσε τελικά ο Ντάβιντε Καλάμπρια στο 41' μ' ένα από τα πιο ωραία γκολ που έχει βάλει στη σεζόν το «τριφύλλι». Ο Ραστόντερ έδωσε στον Λιβάι, εκείνος έβγαλε κάθετη πάσα στον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός έκανε ωραίο τακουνάκι, ο επερχόμενος Καλάμπρια πήρε ωραία τη μπάλα και τελείωσε τη φάση με το αριστερό κάνοντας το 1-0.

Η απάντηση της ΤΣΣΚΑ ήταν άμεση με τον Αλμέιδα μόλις τρία λεπτά μετά. Κόρνερ του Σένσι και ο Αλμέιδα ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού τελείωσε τη φάση για το 1-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Δυναμικό ξεκίνημα δίχως γκολ για τον Παναθηναϊκό

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από κει που τελείωσε το πρώτο κι έκανε κάποιες γρήγορες τελικές. Πρώτα στο 48' με την ωραία προσπάθεια και το κακό τελείωμα του Λιβάι και στη συνέχεια της φάσης με την κεφαλιά του Ραστόντερ, που πέρασε άουτ.

Έπειτα στο 50', Ταμπόρδα, Αντίνο και Κάνγκουα συνδυάστηκαν ωραία, με τον τελευταίο να πιάνει το διαγώνιο σουτ, αλλά τον Λαπούκχοβ να αποκρούει εντυπωσιακά Ο Ραστόντερ σκόραρε στην... επαναφορά, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ.

Ακολούθησαν ένα σουτ του Λιβάι Γκαρσία μέσα από την περιοχή κι έκανε του Κυριακόπουλου, όμως το πρώτο το μπλόκαρε εύκολα ο Λευκορώσος κίπερ και το άλλο πήγε λίγο άουτ.

Η διπλή απειλή της ΤΣΣΚΑ και ο... Ταπόρδα!

Η ΤΣΣΚΑ απάντησε με δύο δικές της τελικές στο 64' με τον Εμπόνγκ και στο 67' με τον Γοδόι, αλλά αμφότεροι έστειλαν τη μπάλα λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από τις δύο καταστάσεις αυτές και στην επόμενη δική του δεν χαρίστηκε. Ο Κυριακόπουλος έκανε την κάθετη πάσα στον Τεττέη, εκείνος γύρισε τη μπάλα στον Ταμπόρδα, που τελείωσε τη φάση στην κίνηση με την κοιλιά κι έκανε το 2-1.

Στο 75' ο Κυριακόπουλος προσπάθησε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, αλλά το σουτ που επιχείρησε από διαγώνια θέση από τα όρια της περιοχής, έδιωξε σε κόρνερ ο Λαπούκχοβ.

Κάπου εκεί ο ρυθμός του παιχνιδιού και δεν υπήρξαν άλλες μεγάλες ευκαιρίες με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη που ήθελε με 2-1 και να φτάσει στο 3/3, που τον διατήρησε στην κορυφή.

MAN OF THE MATCH: Βιθέντε Ταμπόρδα. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός έχασε τρομερές ευκαιρίες, εκείνος έδωσε την λύση και χάρισε την νίκη στο Τριφύλλι με το έκτο προσωπικό του τέρμα αυτή την σεζόν. Στο 37' έφτιαξε τετ α τετ για τον Ραστόντερ, ενώ από τα δικά του πόδια ήρθε η ασίστ για το 1-0 του Καλάμπρια. Μεγάλο ματς από τον Αργεντινό μέσο απόψε.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Γιώργος Κυριακόπουλος. Κάνει τρομερή εκκίνηση στη χρονιά και το επιβεβαίωσε σε ακόμη ένα ματς. Βοήθησε σε κάθε φάση του παιχνιδιού, από τα δικά του πόδια ξεκινά η φάση στο δεύτερο γκολ της ομάδας του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Λιβάι Γκαρσία. Ο διεθνής επιθετικός σπατάλησε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες και τα τελειώματά του δεν ήταν καλά. Παρότι ήταν μέσα στις φάσεις δεν κατάφερε να... ξεμπουκώσει.

Η ΓΚΑΦΑ: Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχασε τον Αλμέιδα στην στατική φάση που έφερε την ισοφάριση των Βούλγαρων. Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ εκτέλεσε μόνος του από την καρδιά της μεγάλης περιοχής του Τριφυλλιού.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Αλ Χακίμ σφύρισε πολλές φάσεις ανάποδα, κυρίως εις βάρος του Παναθηναϊκού. Κακή διαχείριση του ματς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: O Παναθηναϊκός ήταν ισοπεδωτικός, έβαλε μόνο δύο γκολ στην ΤΣΣΚΑ, έχασε ακόμη... δέκα αλλά στο τέλος της ημέρας έκανε την δουλειά. Πέτυχε το 3/3 και βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Conference League μαζί με συγκατοίκους, όντας από τα φαβορί για την πρώτη οκτάδα.



Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα (65' Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85' Γιάγκουσιτς), Λιβάι (76' Ντέσερς), Ραστόντερ (65' Τεττέη)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (πρ. Γκίσντολ): Λαπούκχοβ, Αλμέιδα, Γκμπαμίν, Ιβάνοφ, Παστόρ (54' Ουόρου), Μαρτίνο, Σένσι, Σολέ (46' Ζορντάο), Πίττας (46' Εμπόνγκ), Γιορντάνοφ (80' Ζβαρτς), Γοδόι.