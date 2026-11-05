Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Ταμπόρδα έγραψε το 2-1 σε ασίστ Τεττέη
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Ο Ταμπόρδα σημείωσε το 2-1 για το τριφύλλι.
Ο Βισέντε Ταμπόρδα στο 68' έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (live στο Gazzetta).
Ο Κυριακόπουλος έκανε εξαιρετική πάσα στον χώρο στον Τεττέη, ο διεθνής φορ γύρισε από αριστερά και ο Ταμπόρδα με την κοιλιά ουσιαστικά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-1, βάζοντας φωτιά στο ΟΑΚΑ.
Το 2-1 του Παναθηναϊκού
@Photo credits: INTIME
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