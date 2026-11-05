Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Ραστόντερ σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ
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Ο Ραστόντερ στο 50' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος.
Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο 50', αλλά το γκολ δεν μέτρησε (live στο Gazzetta).
Ο Κάνγκουα νικήθηκε από τον Λαπούκχοφ, ο Ραστόντερ πήρε το... ριμπάουντ κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο φορ του Παναθηναϊκού ήταν εκτεθειμένος.
Στην εξέλιξη της φάσης, πάλι έπειτα από ωραίο συνδυασμό δεν κατάφερε να σκοράρει ο Λιβάι Γκαρσία.
@Photo credits: INTIME
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