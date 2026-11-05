Ο Ραστόντερ στο 50' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο 50', αλλά το γκολ δεν μέτρησε (live στο Gazzetta).

Ο Κάνγκουα νικήθηκε από τον Λαπούκχοφ, ο Ραστόντερ πήρε το... ριμπάουντ κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο φορ του Παναθηναϊκού ήταν εκτεθειμένος.

Στην εξέλιξη της φάσης, πάλι έπειτα από ωραίο συνδυασμό δεν κατάφερε να σκοράρει ο Λιβάι Γκαρσία.