Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Καλάμπρια σε μαγικό συνδυασμό άνοιξε το σκορ
Στο 41' ο Παναθηναϊκός έκρυψε την μπάλα και ο Καλάμπρια την εμφάνισε στα δίχτυα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (live στο Gazzetta).
Ο Ραστόντερ έδωσε στον Λιβάι, αυτός στον Ταμπόρδα, ο οποίος με φοβερό τακουνάκι βρήκε τον Καλάμπρια και ο Ιταλός με θαυμάσιο σουτ έγραψε το 1-0.
Το γκολ ήρθε, αφού στο 37' σπατάλησε νέα τεράστια ευκαιρία ο Ραστόντερ. Ο Ταμπόρδα έβγαλε τετ α τετ τον συμπαίκτη του, που επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Λαπούκχοφ, ο οποίος απέκρουσε.
Στο 44', όμως, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ισοφάρισε. Ο Σένσι εκτέλεσε κόρνερ και ο Αλμέιδα ανενόχλητος πλάσαρε για το 1-1.
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