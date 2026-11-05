Ο Καλάμπρια έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, αλλά άμεσα η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ισοφάρισε με τον Αλμέιδα.

Στο 41' ο Παναθηναϊκός έκρυψε την μπάλα και ο Καλάμπρια την εμφάνισε στα δίχτυα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (live στο Gazzetta).

Ο Ραστόντερ έδωσε στον Λιβάι, αυτός στον Ταμπόρδα, ο οποίος με φοβερό τακουνάκι βρήκε τον Καλάμπρια και ο Ιταλός με θαυμάσιο σουτ έγραψε το 1-0.

Το γκολ ήρθε, αφού στο 37' σπατάλησε νέα τεράστια ευκαιρία ο Ραστόντερ. Ο Ταμπόρδα έβγαλε τετ α τετ τον συμπαίκτη του, που επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Λαπούκχοφ, ο οποίος απέκρουσε.

Στο 44', όμως, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ισοφάρισε. Ο Σένσι εκτέλεσε κόρνερ και ο Αλμέιδα ανενόχλητος πλάσαρε για το 1-1.