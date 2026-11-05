Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00, Magenta Sport 4/ANT1, Live απ' το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει μόλις τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Πένια, έχοντας μπροστά του τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Δεξιά θα πάρει θέση ο Καλάμπρια ενώ αριστερά διατηρήθηκε ο Κυριακόπουλος, αφού δεν υπήρχε άλλη επιλογή (Σαλάχ-Εντίν εκτός λίστας, Κρίστιανσεν τραυματίας).

Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα ξεκίνησε ξανά βασικός, αφού την Κυριακή ενάντια στον Ηρακλή, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της κόκκινης που αντίκρισε με την ΑΕΚ έχοντας δίπλα του τον Λούζα.

Δεξιά θα βρεθεί ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Ραστόντερ και Λιβάι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας Καμαρά, Πελίστρι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι, Ραστόντερ