Ορισμένοι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας που ήρθαν στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό χαιρετούσαν ναζιστικά.

Στην Αθήνα βρίσκονται, σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (22:00).

Ανάμεσα στους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ είναι πιθανό να βρίσκονται και φίλοι της Παρτίζαν και της Στεάουα, όπως τονίζουν οι γείτονες. Σε βίντεο, πάντως, που αναρτήθηκε στο Χ, μέλη των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κέντρο της Αθήνας (νωρίτερα ήταν στο Μοναστηράκι και φώναζαν συνθήματα της ομάδας τους) φέρονται να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ, να φωνάζουν «sieg heil» και να χαιρετούν ναζιστικά.

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