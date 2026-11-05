Επόμενη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στη Δανία με αντίπαλο τη Νόρτζελαντ.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και την Καϊράρ στο μακρινό Αλμάτι του Καζακστάν κι έκανε το 3 στα 3 στη League Phase του Conference League.

Επόμενο παιχνίδι για το τριφύλλι είναι στη Δανία. Θ' αντιμετωπίσει τη Νόρντζελαντ, η οποία στο πρωτάθλημα της χώρας είναι στην πέμπτη θέση, στο -11 από την πρωτοπόρο Μίντιλαντ και στο -9 από την πρώην ομάδα του Νίστρουπ, την Κοπεγχάγη.

Το ματς θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου και η ώρα έναρξης είναι στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League.

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)

Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)