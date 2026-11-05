Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη Νόρντζελαντ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και την Καϊράρ στο μακρινό Αλμάτι του Καζακστάν κι έκανε το 3 στα 3 στη League Phase του Conference League.
Επόμενο παιχνίδι για το τριφύλλι είναι στη Δανία. Θ' αντιμετωπίσει τη Νόρντζελαντ, η οποία στο πρωτάθλημα της χώρας είναι στην πέμπτη θέση, στο -11 από την πρωτοπόρο Μίντιλαντ και στο -9 από την πρώην ομάδα του Νίστρουπ, την Κοπεγχάγη.
Το ματς θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου και η ώρα έναρξης είναι στις 22:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League.
Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1
Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5
Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)
Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)
Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)
Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference
Playoffs (κλήρωση 15/1/27)
1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)
1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027
2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ο ματς: 8 Απριλίου 2027
2ο ματς: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ο ματς:29 Απριλίου 2027
2ο ματς: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.