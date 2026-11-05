Τα βουλγαρικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι έγινε επίθεση σε πούλμαν φίλων της ΤΣΣΚΑ Σόφιας πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να κάνει το 3 στα 3 στη League Phase του Conference League (22:00).

Χιλιάδες φίλοι του τριφυλλιού θα βρεθούν στο γήπεδο, ενώ σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ στην Αθήνα είναι και 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σήμερα, υπήρξε ένταση αργά το βράδυ της Τετάρτης και δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι άγνωστοι έσπασαν πούλμαν οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

«Άγνωστοι διέρρηξαν λεωφορείο στην Αθήνα, οπαδών της ΤΣΣΚΑ του Χάσκοβο από την ομάδα "Executors".

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή του ξενοδοχείου Crystal City, όπου διαμένουν οι οπαδοί των Reds. Το πλαϊνό παράθυρο έσπασε και από μέσα κλάπηκαν έγγραφα και ένα μπουφάν, δήλωσε στο BTA ο δημοσιογράφος Τιχομιρ Πέτκοφ, ο οποίος ταξίδευε με τους οπαδούς.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα».

Οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου ν' αναχωρήσουν με πούλμαν για το ΟΑΚΑ, ενώ αρκετοί το μεσημέρι έκαναν την βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας και στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Τα βουλγαρικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μαζί με τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ έχουν έρθει στην Ελλάδα και φίλοι της Παρτίζαν και της Στεάουα...