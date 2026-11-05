Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες νίκης του Παναθηναϊκού, στο αποψινό (5/11, 22:00) παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League.

Με μοναδικό στόχο το 3/3 και τη διατήρηση εντός της πρώτης οκτάδας στον βαθμολογικό πίνακα της Leagua Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (5/11, 22:00, Live στο Gazzetta) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι πράσινοι μετά τις νίκες κόντρα σε Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1) και Καϊράτ Αλμάτι (1-5), θέλουν να φτάσουν τους 9 βαθμούς στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και να εκτοξεύσουν τις πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Πέρα από τον κόσμο που θα δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ, το τριφύλλι έχει με το μέρος του και τις... πιθανότητες. Όπως προκύπτει από το Football Meets Data, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι φαβορί για τη νίκη κατά 68%, με τους φιλοξενούμενους να έχουν 13% για διπλό και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας να βρίσκεται στο 19%.