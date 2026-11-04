Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Νίστρουπ για το ματς με ΤΣΣΚΑ Σόφιας «Να δώσετε ώθηση για ακόμα μία νίκη»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ με μήνυμά του κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί μαζικά στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να δώσει ώθηση στην ομάδα για ακόμα μία νίκη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την League Phase του Conference League, με τον τεχνικό των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ να καλεί τον κόσμο να βρεθεί μαζικά στο ΟΑΚΑ.

Ο Δανός με το μήνυμά του στέκεται και στην διακοπή που θα υπάρξει λόγω Εθνικών ομάδων, λέγοντας στους φίλους του «τριφυλλιού» πως θα κάνει καιρό να τους δει.

Αναλυτικά το μήνυμα έχει ως εξής: «Καλησπέρα σε όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, οπότε θα κάνω αρκετό καιρό να σας δω μετά τον αγώνα της Πέμπτης. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για μία ακόμα φορά.

Να μας βοηθήσετε και να δώσετε ώθηση στην ομάδα για μία ακόμα νίκη. Περιμένω να σας δω αύριο στο γήπεδο».