Παναθηναϊκός: Η αποστολή του «τριφυλλιού» για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League με πρωινή προπόνηση την Τετάρτη (04/11), τα ευτράπελα από την οποία δεν έλειψαν.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους 23 παίκτες που θα βρίσκονται στην αποστολή των «πράσινων» για το αυριανό παιχνίδι (05/11-22:00-Magenta Sport 4/ANT 1, Live απ' το Gazzetta).
Σε αυτήν δεν βρίσκονται ο Κρίστιανσεν, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και οι Τσάβες και Σαλάχ-Εντίν, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.
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