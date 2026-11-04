Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους παίκτες που βρέθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Πέμπτη (05/11).

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League με πρωινή προπόνηση την Τετάρτη (04/11), τα ευτράπελα από την οποία δεν έλειψαν.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους 23 παίκτες που θα βρίσκονται στην αποστολή των «πράσινων» για το αυριανό παιχνίδι (05/11-22:00-Magenta Sport 4/ANT 1, Live απ' το Gazzetta).

Σε αυτήν δεν βρίσκονται ο Κρίστιανσεν, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και οι Τσάβες και Σαλάχ-Εντίν, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.