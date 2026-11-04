Ένα αστείο περιστατικό έλαβε χώρα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού με τον Σαλάχ-Εντίν να «ξεραίνει» καταλάθος τον Τσιριβέγια κατά τη διάρκεια του ρόντο.

Το πρωί της Τετάρτης (04/11) έλαβε χώρα η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (05/11-22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η κάμερα του Gazzetta βρέθηκε εκεί για να καταγράψει κάποιες στιγμές από το πρώτο τέταρτο αυτής, όπως συμβαίνει πριν από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι κι έτυχε μεταξύ άλλων να πετύχει κι ένα αστείο περιστατικό μεταξύ του Σαλάχ-Εντίν και του Τσιριβέγια.

Οι δύο ποδοσφαιριστές συμμετείχαν μαζί με άλλους συμπαίκτες σε μία άσκηση rondo, λαϊκιστί κορόιδου, με τον Μαροκινό να είναι από κείνους που είναι μέσα και προσπαθούν να πάρουν τη μπάλα και τον Ισπανό με κείνους που πρέπει να την κυκλοφορήσουν χωρίς να την ακουμπήσουν όσου βρίσκονται μέσα.

Σε μία διεκδίκηση που έγινε, ο Τσιριβέγια πήγε να προλάβει τη μπάλα, ο Σαλάχ-Εντίν κινήθηκε γρηγορότερα και κλώτσησε τη μπάλα για να κάνει την επαφή που θα εξασφάλιζε σ' αυτόν και όσους βρίσκονταν μέσα μία πρόσκαιρη νίκη (δηλαδή κάποιος να βγει από μέσα και να πάει στους παίκτες που είναι έξω).

Στην προσπάθειά του αυτή κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα και βρήκε τον Ισπανό κάπου μεταξύ της κοιλιακής χώρας και του στήθους του με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος φωνάζοντας και όλοι να ξεσπάσουν σε γέλια.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την ξεκαρδιστική αυτή στιγμή