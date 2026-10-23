Ο Παναθηναϊκός έδειξε το καλοκαίρι στήριξη κι εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σίριλ Ντέσερς και τώρα γεύεται τους καρπούς της συγκεκριμένης απόφασης και στάσης του.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε μία μεγαλοπρεπή παράσταση στο Αλμάτι διαλύοντας με 5-1 την Καϊράτ μέσα στην έδρα της για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League κι έκανε έτσι το 2/2 φτιάχνοντας και τον συντελεστή του ενόψει της συνέχειας.

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του ήταν ο «killer» του, Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το 56ο λεπτό και πρόλαβε να σκοράρει δύο τέρματα, αλλά να φτάσει κοντά και σ' ένα τρίτο, χωρίς τελικά να καταφέρει το χατ τρικ.

Ο Νιγηριανός φορ μετράει φέτος 13 εμφανίσεις με τους «πράσινους» έχει φτάσει ήδη τα οκτώ γκολ, τρία εκ των οποίων είναι από την άσπρη βούλα ενώ έχει κερδίσει και τέσσερα πέναλτι σπέρνοντας έτσι τον φόβο στους αντιπάλους του.

Το «τριφύλλι» στην ουσία βλέπει τον καλύτερο Ντέσερς που έχει δει από το περασμένο καλοκαίρι που τον απέκτησε, αφού μετά την περσινή γεμάτη ατυχίες σεζόν, τον εμπιστεύτηκε κι εκείνος του το ανταποδίδει με γκολ.

Η μεγάλη επένδυση, οι αναποδιές της πρώτης σεζόν και τα σημάδια

Η πώληση-ρεκόρ του Φώτη Ιωαννίδη το καλοκαίρι του 2025 ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να προβεί σε μία σημαντική μεταγραφή για να καλύψει το κενό του Έλληνα επιθετικού.

Οι «πράσινοι» σκάναραν τις επιλογές που τους έδινε η αγορά και η απόφαση που πάρθηκε ήταν να γίνει μία υπέρβαση προκειμένου να αποκτηθεί ο Σίριλ Ντέσερς, για τον οποίο ενδιαφερόταν και η ΑΕΚ, όμως εκείνη δεν ήταν πρόθυμη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ρέιντζερς.

Το «τριφύλλι», όταν αποφάσισε πως αυτός είναι ο εκλεκτός, δόθηκε και η αντίστοιχη έγκριση από τη διοίκηση για να ολοκληρωθεί μία μεταγραφή που κόστισε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ το κόστος της όσον αφορά τα χρήματα που δόθηκαν στην ομάδα του παίκτη ενώ ο ίδιος ο Ντέσερς πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο που έφτανε τα 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως και είχε διάρκεια τριών ετών.

Το deal ανακοινώθηκε την 1η του Σεπτεμβρίου κι εκείνος έκανε ντεμπούτο περίπου δύο εβδομάδες αργότερα μπαίνοντας ως αλλαγή στο ματς με την Κηφισιά. Ακολούθησαν τα δύο πρώτα τους ματς ως βασικός με Athens Kallithea στο Κύπελλο και Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, που σκόραρε και στα δύο από ένα τέρμα.

Έπειτα ήρθε το ματς της Βέρνης όπου εκείνος μπήκε ως αλλαγή και δεν σκόραρε σ' αυτό που έμελλε να είναι το τελευταίο του ματς για καιρό, αφού στην πρωινή προπόνηση της επομένης, που έλαβε χώρα εκεί, είχε μία σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι.

Λίγες μέρες μετά και αφού οι πόνοι δεν υποχωρούσαν ο Νιγηριανός φορ έκανε εξετάσεις και φάνηκε πως έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική, ένα σημείο που είχε τραυματιστεί ξανά στο παρελθόν.

Στα τέλη του Νοεμβρίου επανήλθε στη δράση, έπαιξε τέσσερα ματς, στο τελευταίο κόντρα στον Βόλο είχε γκολ και κερδισμένο πέναλτι, όμως πάνω πάλι που αρχίσει να βρίσκει πατήματα, χρειάστηκε να αποχωρήσει, αφού κλήθηκε από την εθνική Νιγηρίας για το Copa Africa. Εκείνος όχι μόνο πήγε τσάμπα, αφού δεν έπαιξε λεπτό εκεί, αλλά αποκόμισε κι έναν τραυματισμό εξαιτίας των μη επαγγελματικών προτύπων που ακολουθούνταν στις προπονήσεις.

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα κι έκανε μαγνητική, εκείνη έδειξε πως έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, κάτι που σήμαινε πως δεν θα παίξει για 2-3 μήνες.

Τελικά, όταν ο Παναθηναϊκός φάνηκε πως πλέον δεν έχει κάποιον σοβαρό στόχο να κυνηγήσει κρίθηκε καλύτερο για τον Ντέσερς να μπει στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στον τένοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι έτσι στην ουσία έμεινε εκτός μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός τον στήριξε ποικιλοτρόπως και ο Ντέσερς τον «ξεπληρώνει»

Το φετινό καλοκαίρι οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μία τεράστια επένδυση στο ρόστερ τους ξοδεύοντας περισσότερα από 46 εκατ. ευρώ για να το γεμίσουν με ποιότητα και να δώσουν στον Τζέικομπ Νίστρουπ όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνει πρωταθλητισμό και να διεκδικήσει τους τίτλους και στις τρεις διοργανώσεις, που είναι μέσα η ομάδα του.

Ίσως ένα από τα μεγαλύτερη διλήμματα, που αντιμετώπισαν ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Δανός τεχνικός, ήταν αν θα έπρεπε να αγωνιστεί βασικός φορ. Στο ρόστερ υπήρχε ο Τεττέη, ήρθε και ο Ραστόντερ στις αρχές του Ιουλίου και το μεγάλο ερωτηματικό ήταν ο Ντέσερς και η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει. Οι Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι δεν υπολογίζονταν και τελικά έφυγαν, οπότε πλέον η ομάδα είχε τρεις διαθέσιμους φορ.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» που έτρεχαν τον αγωνιστικό σχεδιασμό έκαναν σκέψεις σχετικά με το αν θα έπρεπε να αποκτηθεί βασικός φορ ή να εμπιστευτούν τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος είχε μεν μία σεζόν γεμάτη ατυχίες, ωστόσο στα λίγα λεπτά που έπαιξε έδειξε την τρομερή του ευχέρεια να βρίσκεται σε τελικές, όταν είναι στο «κουτί».

Ήταν δεδομένο πως εκείνος παρ' ότι θα ήταν στην προετοιμασία, αλλά δεν θα προλάβαινε να μπει καθόλου στο ομαδικό πρόγραμμα, οπότε θα έχανε και κάποια από τα ματς των πρώτων προκριματικών.

Τελικά, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να τον στηρίξουν κι αυτό σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιέβαλαν σε όλο αυτό το δύσκολο για κείνον διάστημα, αλλά και τη βοήθεια που του παρείχαν σε όλα τα επίπεδα εκτιμήθηκε πολύ από τον Νιγηριανό φορ, που αρκετές φορές σε δηλώσεις του μετέπειτα είχε σταθεί στην στάση της ομάδας και τη θέλησή του να ανταποδώσει. Η προσθήκη του Λιβάι που έγινε στις αρχές Αυγούστου προσέφερε μία επιπλέον κάλυψη, αφού εκείνος ήρθε κατά κύριο λόγο για τη θέση του εξτρέμ και του επιθετικού, αλλά σε δυάδα.

Ο 31χρονος φορ, λοιπόν, μπήκε στις προπονήσεις στις αρχές του Αυγούστου κι έχασε τα πρώτα τρία ματς των προκριματικών με Πάκσι και το εντός με ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Μπήκε αλλαγή στο ματς της Βουλγαρίας και πέτυχε το γκολ της πρόκρισης κι έκτοτε το... τρένο μπήκε στις ράγες του.

Ξανά αλλαγή στα δύο ματς με τους Τσέχους της Χράντετς, όπου στο δεύτερο ματς κέρδισε ένα πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα και χάρισε κι εκεί την πρόκριση στην ομάδα του. Που να ήταν και απόλυτα έτοιμος!

Η πρώτη του συμμετοχή ως βασικός ήρθε με τη Νίκη Βόλου στο Κύπελλο, λίγες μέρες αφότου σκόραρε και στο πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Εκεί που όλα πήγαιναν καλά λίγο έλλειψε εκείνος να χύσει... την καρδάρα, αφού πήρε μία ανόητη κόκκινη με τον ΠΑΟΚ για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη, που ευτυχώς δεν κόστισε στην ομάδα του.

Αρχικά τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, αλλά ευτυχώς για κείνον η έφεση των «πράσινων» πέρασε κι έτσι η ποινή του έπεσε στη μία με αποτέλεσμα να μην του κόψει τη φόρα.

☘️🔥 Οι «ηρωικοί», λόγω του δύσκολου ταξιδιού, οπαδοί του Τριφυλλιού ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα στο Αλμάτι λίγο πριν από τη σέντρα! https://t.co/F5fUB6kwMl — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2026

Γκολ με τη Μπόρατς, γκολ με τον Αστέρα Aktor, ντοπιέτα με την Καϊράτ, αγώνας στον οποίο έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Conference League παρέα με τον Άιζακ και ποιος ξέρει τι ακολουθεί.

Σημασία έχει πως ο Παναθηναϊκός δείχνει να δικαιώνεται που πόνταρε τις μάρκες του στον Ντέσερς, αφού εκείνος, τώρα που έχει μείνει μακριά από τις ατυχίες, δείχνει ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης που έψαχνε το «τριφύλλι» στη γραμμής κρούσης του, εκείνος ο παίκτης, που θα μπορεί να του δίνει τα γκολ, ακόμα και σε βράδια που δεν μπορεί να δημιουργήσει πολύ, όπως συνέβαινε με τον Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό ή με τον Γιόβιτς στην ΑΕΚ.