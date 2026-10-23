Conference League: Απίθανο ρεκόρ ο Νάνο με άρωμα... Παναθηναϊκού!
Ο χρόνος περνά, όμως ο Νάνο εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να γράψει κανείς ιστορία στο ποδόσφαιρο. Ο άλλοτε αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα σπουδαίο επίτευγμα, κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στα ευρωπαϊκά ρεκόρ.
Ο Ισπανός, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα των Πράσινων από το 2013 έως το 2016, καταγράφοντας 107 συμμετοχές, 5 γκολ και 20 ασίστ, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση ενός Κυπέλλου Ελλάδας, συνεχίζει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Λίνκολν του Γιβραλτάρ.
Με απολογισμό 146 εμφανίσεις, 22 τέρματα και 42 ασίστ στην ομάδα του, ο έμπειρος αμυντικός πρόσθεσε ένα τρομερό επίτευγμα στο ενεργητικό του.
Στην αναμέτρηση με την Τβέντε, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Νάνο σκόραρε παρά την ήττα της Λίνκολν με 4-1, γράφοντας ιστορία σε ηλικία 41 ετών και 360 ημερών.
Με αυτό το γκολ έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, ξεπερνώντας τον συμπατριώτη του Χοακίν, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στο Europa League σε ηλικία 41 ετών και 56 ημερών.
Se llama Nano González y, con 41 años y 11 meses, se acaba de convertir en el jugador MÁS VETERANO en marcar en #UECL. Lo ha hecho con el Lincoln Red Imps de Gibraltar. De hecho, según Transfermarkt, es el goleador más veterano de TODA LA HISTORIA de cualquier torneo UEFA. https://t.co/luD15VUinA— Conference en Español - Jorge Cuesta (@ConferenceESP) October 22, 2026
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