Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός: Ο Ραστόντερ έκανε το 5-0 για τους «πράσινους»
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Και μετά το 4-0 ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει και στο 75' κατάφερε να πετύχει και 5ο γκολ με τον Ραστόντερ με πλασέ να πετυχαίνει το 0-5.
Ασταμάτητος ήταν ο Παναθηναϊκός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Οι «πράσινοι» και μετά το 0-4 δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και στο 75' πέτυχαν ακόμα ένα γκολ. Συγκεκριμένα ο Ταμπόρδα στον Τεττέη, η πάσα του Τεττέη κόντραρε σε σώματα και στρώθηκε στον Ραστόντερ, ο οποίος με δεξί πλασέ έκανε το 0-5, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του «τριφυλλιού».
@Photo credits: INTIME
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