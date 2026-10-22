Και μετά το 4-0 ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει και στο 75' κατάφερε να πετύχει και 5ο γκολ με τον Ραστόντερ με πλασέ να πετυχαίνει το 0-5.

Ασταμάτητος ήταν ο Παναθηναϊκός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Οι «πράσινοι» και μετά το 0-4 δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και στο 75' πέτυχαν ακόμα ένα γκολ. Συγκεκριμένα ο Ταμπόρδα στον Τεττέη, η πάσα του Τεττέη κόντραρε σε σώματα και στρώθηκε στον Ραστόντερ, ο οποίος με δεξί πλασέ έκανε το 0-5, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του «τριφυλλιού».