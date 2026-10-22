Καϊράτ - Παναθηναϊκός: Φοβερό φάουλ του Κάνγκουα, έκανε το 0-4 δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του
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Ο Κινγκς Κάνγκουα πέρασε ως αλλαγή στο 56ο λεπτό του Καϊράτ - Παναθηναϊκός και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έκανε το 0-4 με άψογη εκτέλεση φάουλ.
«Πάρτι» του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι με... καλεσμένη την Καϊράτ! Το Τριφύλλι πριν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού πήρε προβάδισμα τεσσάρων γκολ, χάρη σε υπέροχο γκολ του Κινγκς Κάνγκουα.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πέρασε τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια στο 56ο λεπτό αντί του Ετιέν Καμαρά κι εκείνος με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.
Το γκολ του Κάνγκουα για το 0-4
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