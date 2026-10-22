Ο Κινγκς Κάνγκουα πέρασε ως αλλαγή στο 56ο λεπτό του Καϊράτ - Παναθηναϊκός και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έκανε το 0-4 με άψογη εκτέλεση φάουλ.

«Πάρτι» του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι με... καλεσμένη την Καϊράτ! Το Τριφύλλι πριν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού πήρε προβάδισμα τεσσάρων γκολ, χάρη σε υπέροχο γκολ του Κινγκς Κάνγκουα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πέρασε τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια στο 56ο λεπτό αντί του Ετιέν Καμαρά κι εκείνος με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Το γκολ του Κάνγκουα για το 0-4