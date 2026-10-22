Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός: Με έξι αλλαγές κόντρα στους Καζάκους το «τριφύλλι»
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας των «πρασίνων» με την Καϊράτ Αλμάτι (17:30-Magenta Sport 3-Live απ' το Gazzetta) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να επιφυλάσσει εκπλήξεις.
Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από την εστία όμως έκανε αλλαγές στην τετράδα της άμυνας, αφού δίπλα στον Ντε Φράι έβαλε τον Πάλμερ-Μπράουν, δεξιά τον Τσάπρα και αριστερά επανέφερε τον Κυριακόπουλο.
Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά επανήλθε στη θέση του έχοντας στο πλάι του τον Λούζα. Μπροστά τους θα είναι στα «φτερά» δεξιά ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο ενώ μένει να δούμε αν ο Τεττέη θα είναι δίπλα στον Ντέσερς για να αντιληφθούμε αν πρόκειται για ένα 4-2-3-1, όπως δείχνει το εικαστικό της ΠΑΕ ή ένα 4-4-2.
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Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτοντας, Καλάμπρια, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Πελίστρι, Κάνγκουα, Νεμπής, Ραστόντερ, Λιβάι Γκαρσία.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.
The first-ever ☘️ XI to play in Kazakhstan. #Panathinaikos #PAOFC #UECL #KAIPAO https://t.co/IXCUDvbQlQ— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 22, 2026
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