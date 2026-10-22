Απίστευτη ιστορία στο Αλμάτι, με οπαδό του Παναθηναϊκού, που ζει στην Τουρκία, να λέει στους Galacticos πως έπεισε Τούρκο φίλο του να κάνει το ταξίδι για να δει το «τριφύλλι» με την Καϊράτ.

Ένας από τους περίπου 150 ηρωϊκούς φίλους του Παναθηναϊκού, που έκαναν το ταξίδι για το Αλμάτι για να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι του «τριφυλλιού» μίλησε στους Galacticos powered by Elabet ξετυλίγοντας μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.

Εκείνος εξήγησε πως ήταν Έλληνας που ζει εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια στην Αττάλεια της Τουρκίας και όταν είδε πως η ομάδα έπαιζε σ' ένα προορισμό πιο κοντινό στη χώρα αυτή δεν έχασε την ευκαιρία.

Δεν έκανε όμως μόνος του το ταξίδι αυτό, αφού μαζί του ήρθε κι ένας Τούρκος φίλος του, ο οποίος είναι οπαδός της Μπεσίκτας, όμως άρπαξε την ευκαιρία να κάνει το ποδοσφαιρικό αυτό ταξίδι για να παρακολουθήσει τον αγώνα του «τριφυλλιού» με την Καϊράτ.

Όπως είπε και ο ίδιος ο Μιχάλης: «τον έχω κάνει Παναθηναϊκό».