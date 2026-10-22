Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Το Conference League επιστρέφει σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να ταξιδέυει μέχρι το Αλμάτι του Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ (17:30, Live από Gazzetta) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase.
Οι Πράσινοι θέλουν να συνεχίσουν την νικηφόρα τους πορεία στην διοργάνωση, μετά τη νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα και θα ψάξουν να βρουν το δεύτερο τους τρίποντο.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε να λείπουν από την αποστολή οι τραυματίες από το ματς με τον Αστέρα Aktor, Γιάγκουσιτς και Ουναΐ, αλλά και ο συμπατριώτης του, Κρίστιανσεν λόγω προβλήματος, αφήνοντάς τον έτσι με έναν διαθέσιμο αριστερό μπακ για το ματς αυτό, τον Κυριακόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της λίστας είναι στη διάθεση του Δανού κόουτς.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Almaty Ortalyk Stadium» και θα κάνει σέντρα νωρίς το απόγευμα στις 17:30, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 3.
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