Ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, θέλοντας να του βάλει τα... δύσκολα που είχε βάλει πέρυσι στον Ολυμπιακό.

Έχοντας σκοράρει σε όλα τα φετινά ματς με εξαίρεση εκείνο στο Καραϊσκάκη και προερχόμενος από την πεντάρα ενάντια στον Asteras AKTOR, είναι ασφαλές να πούμε ότι επιθετικά, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Με 17 τέρματα άλλωστε, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει την κορυφαία επίθεση στη Σούπερ Λίγκα, την ώρα που Τετέι και Ντέσερς μετρούν ήδη από έξι τέρματα ο καθένας σε όλες τις διοργανώσεις.



Το απόγευμα της Πέμπτης (22/10), θα βρει το Τριφύλλι στο μακρινό Αλμάτι, όπου θα ψάξει απέναντι στην Καϊράτ το 2/2 στη League Phase του Conference League, με την ελληνική ομάδα να φέρει τον τίτλο του φαβορί αλλά να καλείται να τον επιβεβαιώσει στο χορτάρι.



Οι πρωταθλητές Καζακστάν προέρχονται από τη δική τους πεντάρα (5-0) ενάντια στην Ερτίς και θέλουν να κάνουν σεφτέ στην τρίτη διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, έχοντας φέρει 1-1 εκτός έδρας με τη Ρίγα στην πρεμιέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Ένα ματς στο οποίο τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, αν δεν είχε αναλάβει δράση ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ...



Ίσως κάποιοι να θυμούνται το ιδιαίτερο όνομα του 23χρονου τερματοφύλακα, καθώς λιγότερο από έναν χρόνο πριν, είχε βάλει -πολύ- δύσκολα στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είχαν πάει στην Αστάνα για να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για την πρόκριση στη League Phase του Champions League της σεζόν 2025/26 μα ο Αναρμπέκοφ ήταν ανίκητος, μέχρι να παραβιάσει την εστία του με τρομερό διαγώνιο σουτ ο Ζέλσον Μάρτινς.



Το διπλό των Πειραιωτών είχε ανοίξει τον δρόμο για την ανατροπή και την πρόκριση στα playoffs μετά και το 2/2 του Ιανουαρίου κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ, με τον Αναρμπέκοφ να έχει μετρήσει στο ματς εκείνο οκτώ επεμβάσεις, που του είχαν χαρίσει το βραβείο του MVP από την UEFA.



Ο Καζάκος γκολκίπερ λοιπόν απέκρουσε πέναλτι των Λετονών την προηγούμενη εβδομάδα και εξιλεώθηκε για την καλύτερη αντίδραση που θα μπορούσε να είχε στο γκολ που είχε δεχτεί λίγο νωρίτερα. Συνολικά, κατέγραψε επτά επεμβάσεις και έκανε σαφές ότι οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού θα κληθούν να βρεθούν σε καλό απόγευμα προκειμένου να τον νικήσουν.



Γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 2003 στην πόλη Ατιράου, ο Αναρμπέκοφ έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της τοπικής ομάδας, προτού τον εντοπίσουν οι άνθρωποι της Καϊράτ σε ηλικία 14 ετών. Η προώθηση ήρθε αρχικά το 2021, όταν παραχωρήθηκε δανεικός στην Καϊράτ-Ζαστάρ, που έχει ρόλο Β' ομάδας, ενώ το 2024 θα περνούσε και από τη Ζένις του Άκη Βάβαλη - πληγώνοντας μάλιστα την Καϊράτ στο Κύπελλο.



Το ντεμπούτο με την Καϊράτ το είχε κάνει μεν από το 2020, εντούτοις μέχρι το 2025, θα μετρούσε μόλις πέντε συμμετοχές συνολικά με την ομάδα των μεγάλων, μέχρι να παρουσιαστεί η ευκαιρία με τον τραυματισμό του Αλεξάντρ Ζαρούτσκι στα playoffs με τη Σέλτικ, 14 μήνες πριν. Ο Αναρμπέκοφ όχι απλά θα αντικαθιστούσε επάξια τον Ρώσο, αλλά θα του... έτρωγε τη θέση, οδηγώντας την ομάδα του στο Champions League με τρεις αποκρούσεις πέναλτι στη ρεβάνς!



Έκτοτε, ο Αναρμπέκοφ δεν θα κοιτούσε ποτέ ξανά πίσω και σήμερα μετρά 59 συμμετοχές με την Καϊράτ, ενώ κλήθηκε και στην εθνική ομάδα του Καζακστάν, έχοντας καταγράψει έξι αγώνες με το εθνόσημο στο στήθος από τότε - τις τέσσερις μέσα στο 2026. Ένα σημείο αναφοράς στο ρόστερ της Καϊράτ, που διάγει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της και έχει την τύχη να διαθέτει την εποχή αυτή, και έναν ικανότατο τερματοφύλακα. Και ποιος ξέρει, ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πώληση των Καζάκων, που πέρυσι έδωσαν τον 18χρονο Νταστάν Σατπάεφ στην Τσέλσι, έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ...