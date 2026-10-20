Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Αλμάτι το πρωί της Τρίτης (20/10), φτάνοντας μέχρι τις... παρυφές της Ασίας προκειμένου να κάνει το 2/2. Αποστολή στο Καζακστάν: Σωτήρης Μυκονίου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (20/10) ο Παναθηναϊκός πρόκειται να ξεκινήσει το μακρινό του ταξίδι για το Αλμάτι από το «Ελ. Βενιζέλος» σε μία πτήση που αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά ώρες.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε να λείπουν από την αποστολή οι τραυματίες από το ματς με τον Αστέρα Aktor, Γιάγκουσιτς και Ουναΐ, αλλά και ο συμπατριώτης του, Κρίστιανσεν λόγω προβλήματος, αφήνοντάς τον έτσι με έναν διαθέσιμο αριστερό μπακ για το ματς αυτό, τον Κυριακόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της λίστας είναι στη διάθεση του Δανού κόουτς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» συνάντησαν στο «Ελ. Βενιζέλος» και κάποιους φίλους της ομάδας, που τους ζήτησαν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν μαζί τους, κάτι που εκείνοι έκαναν με μεγάλη χαρά.

Το βίντεο από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο