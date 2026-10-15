Νίστρουπ: «Στενοχωριέμαι για τους παίκτες μου που δεν κερδίσαμε με περισσότερα γκολ, τρομερά αξιόπιστος ο Αντίνο»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος με την απόδοση του Παναθηναϊκού στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ωστόσο δεν του άρεσε το «φτωχό» 2-1.

Ο Δανός τεχνικός εξήγησε πως βάσει απόδοσης η ομάδα του δικαιούταν να κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ, ωστόσο δεν το κατάφερε αυτό, γιατί δεν είχε την ποιότητα που έπρεπε στις εκτελέσεις τονίζοντας πως είναι το μόνο που τον στενοχωρεί για απόψε.

Έκανε μία ξεχωριστή αναφορά στον Αντίνο, ορμώμενος από ερώτηση που δέχθηκε, τονίζοντας πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει βελτίωση, ωστόσο παίζει συνέχεια, επειδή είναι τρομερά αξιόπιστος για την ηλικία του, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι.

Τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων ανέφερε πως εκείνος και το σταφ του έχουν την εμπειρία να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις λέγοντας πως δεν πρόκειται να δούμε ροτέισον πολλών παικτών από ματς σε ματς, γιατί αυτό θα έχει αρνητική επιρροή στους δείκτες απόδοσης της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για την αντιμετώπιση του πρέσινγκ και την εμφάνιση:

«Σίγουρα υπήρχε διαφορά επιπέδου μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μπόρατς, συν ότι παίζαμε στην έδρα μας και όχι εκτός, ο κόσμος μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Η δουλειά μας όταν δεν παίζουμε καλά σε ένα παιχνίδι είναι να επιστρέφουμε στο επόμενο βελτιωμένοι κι αυτό έγινε. Είχαμε αρκετά επιθετικό προσανατολισμό και mindset. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν πως δεν πήραμε ένα καθαρό αποτέλεσμα, θα μπορούσε να κερδίσουμε με τέσσερα γκολ διαφορά και γι' αυτό στενοχωριέμαι για τους παίκτες, γιατί προσπάθησαν πολύ».

Για τη συμπεριφορά της ομάδας μετά τη μείωση του σκορ:

«Φώναξα, γιατί υπήρχαν 30 χιλ. οπαδοί οπότε έπρεπε να μιλήσω πιο δυνατά για να δώσω το μήνυμά μου, δεν ήμουν θυμωμένος. Δεχθήκαμε γκολ από το πουθενά. Έπρεπε να συνεχίσουμε να κάνουμε επίθεση. Αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα θα είχαμε σκοράρει ξανά. Από πλευράς απόδοσης ήμουν ικανοποιημένος. Θα ήθελα να είχαμε πετύχει μία μεγαλύτερη νίκη, αλλά δεν το καταφέραμε για λόγους ποιότητας».

Για τη φάση του Αντίνο:

«Ελπίζω ναι. Θέλω να το δείχνουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Σε όλες τις συνθήκες. Αν πάρουμε τον Αντίνο σαν παράδειγμα, δεν είναι τέλεια όλα τα ματς του, πρέπει να βελτιωθεί, αλλά παίζει συνέχεια γιατί είναι κομβικός για μας μέχρι και στο αμυντικό κομμάτι, επειδή είναι πολύ αξιόπιστος. Δεν θα είναι ποτέ αδύναμος, γιατί η αμυντική του συνεισφορά είναι πάντα μεγάλη. Είναι τρομερά αξιόπιστος και γι' αυτό παίζει στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων».

Για τη διαχείριση των δύο αγώνων την εβδομάδα:

«Όπως έκανα τα περασμένα τέσσερα χρόνια. Κι εγώ και το σταφ είμαστε πολύ έμπειροι σ' αυτό. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε rotation, αλλά δεν πρόκειται να αλλάζουμε δέκα παίκτες από το ένα ματς στο άλλο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν είναι θέμα ποιότητας, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, αλλά δεν είμαστε εκεί ως ομάδα. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε πολύ για να μπορούμε να παίζουμε στα επίπεδα που πρέπει».