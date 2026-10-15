Κάνγκουα: «Σημαντικό το ότι πήραμε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι»

Ο Κρις Κάνγκουα στάθηκε στη νίκη και το τρίποντο λέγοντας πως είναι σημαντικό να ξεκινάς έτσι τους αγώνες στην League Phase.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κρις Κάνγκουα που έκανε το 2-0, μιλώντας στην κάμερα του Magenta TV ανέφερε τα εξής: «Ήταν δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε καλή ομάδα. Καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στη διοργάνωση και είναι σημαντικό ότι πήραμε τη νίκη. Είναι σημαντικό επίσης όσες ευκαιρίες έχουμε να τις κάνουμε γκολ. Θέλω να προσφέρω στο σκοράρισμα όσο περισσότερο μπορώ. Θέλω να είμαι στην περιοχή και να τελειώνω τις φάσεις».