Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1: Τα highlights του ματς (vid)
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Ο Παναθηναϊκός αν και στο τέλος έκανε τα εύκολα δύσκολα, κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη την League Phase του Conference League επικρατώντας της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.
Με νίκη ξεκίνησε τι; υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αν και έκαναν στο τέλος τα εύκολα δύσκολα, πήραν τους τρεις βαθμούς επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στο ΟΑΚΑ.
@Photo credits: INTIME
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