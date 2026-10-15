Ο Παναθηναϊκός αν και στο τέλος έκανε τα εύκολα δύσκολα, κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη την League Phase του Conference League επικρατώντας της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Με νίκη ξεκίνησε τι; υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αν και έκαναν στο τέλος τα εύκολα δύσκολα, πήραν τους τρεις βαθμούς επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στο ΟΑΚΑ.