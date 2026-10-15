Στο 80' η Μπόρατς Μπάνια Λούκα ξαναμπήκε στο ματς στο ΟΑΚΑ μειώνοντας σε 2-1 με σκόρερ τον Γιόγιτς.

Η Μπόρατς τιμώρησε την αδράνεια του Παναθηναϊκού με τους Βόσνιους να μειώνουν σε 2-1 στο ΟΑΚΑ. Ο Γιούρισιτς σέρβιρε στον Γιόγιτς και αυτός αμαρκάριστος λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι. Δέκα λεπτά νωρίτερα ο Κάνγκουα είχε σκοράρει το δεύτερο τέρμα των πρασίνων.