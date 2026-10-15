Ο Ταμπόρδα δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιούρκας από την άσπρη βούλα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Μπόρατς και στο 3' ο Ντέσερς από εξαιρετική μπαλιά του Ουναϊ επιχείρησε να εκτελέσει, αλλά τον ανέτρεψε ο Ερέρα.

Ο Ούγγρος ρέφερι Τσόνκα δεν έδειξε κάτι, αλλά τον κάλεσε στο VAR ο συμπατριώτης του Τάμας Μπόγκναρ. Μετά τον έλεγχο, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού υπήρχε ανατροπή, δόθηκε η παράβαση και ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχασε πέναλτι με τον ΠΑΟΚ κι ευστόχησε με την Κηφισιά, ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο, το χτύπημα δεν ήταν καλό. Ο Γιούρκας έπεσε δεξιά κι απέκρουσε σε κόρνερ.

Η φάση του πέναλτι