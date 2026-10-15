Επόμενη αποστολή για τον Παναθηναϊκό η Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα στη διοργάνωση με το 2-1 στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα και για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League θα ταξιδέψει στο μακρινό Καζακστάν.

Στο «Almaty Ortalyk Stadion» θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι. Το ματς θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου και η ώρα έναρξης είναι απόγευμα στις 17:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League.