Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα «αυτοκτονικά» σφάλματα του Τζέικομπ Νίστρουπ, τα οποία άλλαξαν τη μορφή του αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε και ίσως κοστίσουν μια πρόκριση στον Παναθηναϊκό.

Ηταν άτυχος ο Παναθηναϊκός χθες; Ηταν. Το πρώτο γκολ των Τσέχων μπαίνει μετά από ... πεντάσποντο (ίσως και επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης) που δεν καταλογίζεται, στο δεύτερο «κολλάει» με απίστευτο τρόπο η μπάλα εντός περιοχής και σερβίρεται στον 19χρονο Νιγηριανό, Αμπντουλαχί Ουμάρ, για το 2-2. Την... τύχη και την ατυχία τους, όμως οι Πράσινοι μόνοι τους την έφτιαξαν. Ουσιαστικά ό,τι έχτισε με τα απίθανα γκολ του ο Ανδρέας Τεττέη (που είχε κι αυτός την τύχη μαζί του στο πρώτο γκολ του, καθώς η μπάλα κοντράρει σε πλάτη αμυντικού) τα γκρέμισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ με τη διαχείριση και τις αλλαγές του μετά το 60'. Κι αυτό φάνηκε ειδικά μετά το 75' – 80', όταν (μετά και τις αλλαγές των Τσέχων που φρεσκαρίστηκαν μεσοεπιθετικά), ο Παναθηναϊκός οπισθοχώρησε και έδωσε χώρους διότι οι αντοχές του στη μεσαία γραμμή είχαν εξαντληθεί.

Τι έκανε και τι δεν έκανε ο Νίστρουπ

Οι Τσέχοι είχαν δυο καλές φάσεις κι ένα δοκάρι προτού μειώσουν στο 89' και βρουν πορτοφόλι έχοντας πέσει από την Ακρόπολη στο 94'. Γιατί; Διότι οι αλλαγές του Νίστρουπ δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα του! Το αντίθετο, έθεσαν πλέον εν αμφιβόλω μια πρόκριση η οποία με ψύχραιμη διαχείριση θα μπορούσε να είναι σχεδόν βέβαιη. Διότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν «έξυπνος» μετά το 2-0 θα έβγαζε πιθανότατα και τρίτο γκολ απέναντι σε μια ομάδα που δεν... διεκδικεί δάφνες για την αμυντική της στιβαρότητα.

Τι έκανε και τι δεν έκανε ο Νίστρουπ; Αλλαξε και τους δυο φορ του (Λιβάι Γκαρσία και Τετέι), άλλαξε τους δυο εξτρέμ του (Αντίνο και Ταμπόρδα). Οχι μόνο δεν άλλαξε έναν από τους δυο χαφ του (Καμαρά – Τσιριβέγια), αλλά δεν ενίσχυσε όπως έπρεπε τη μεσαία γραμμή του (με Κοντούρη, Τσέριν ή και τους δύο, βγάζοντας τον Καμαρά) αλλάζοντας τη διάταξη σε 4-2-3-1 όπως θα έπρεπε για να ελέγξει το ρυθμό ενός αγώνα που είχε «ανοίξει» πολύ! Κι αυτός ο ρυθμός δεν ωφελούσε τον Παναθηναϊκό, ήταν εμφανές αυτό! Tο έβλεπαν όλοι στη ροή και την εξέλιξη του ματς χωρίς να γνωρίζουν τι θα συμβεί στο τέλος. Σε εμάς τουλάχιστον ήταν απολύτως καθαρό τι συνέβαινε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά προφανώς όχι στο Δανό τεχνικό, ο οποίος ουσιαστικά, άθελά του ασφαλώς, έβαλε εμπόδια σε ένα ορθάνοιχτο προς την πρόκριση δρόμο, που είχε ανοίξει σαν τεθωρακισμένο ο τρομερός Τεττέη.

H pregame ανάλυση για όσα έπρεπε να αποφύγει...

Γράφαμε προχθές: «Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να κάνει ο Νίστρουπ ενόψει του αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε είναι να δει ο ίδιος τα λάθη που έκανε σε αμφότερα τα παιχνίδια, κυρίως στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Το δεύτερο είναι να διατηρήσει το «πολεμικό» πνεύμα που είχε η ομάδα του στο δεύτερο ματς με τους Βούλγαρους.

Το τρίτο είναι να αποτινάξει τις ανασφάλειές του και να βρει προσωπικά αντισώματα στην πίεση που αισθάνεται επαγγελματικά, προσωπικά, για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conferece League.

Tο τέταρτο είναι να εμπιστευτεί τους παίκτες με την πιο ισχυρή προσωπικότητα και τον πιο έντονο αθλητικό εγωισμό.

Το πέμπτο είναι και το πιο δύσκολο: να βελτιώσει την ανασταλτική λειτουργία μιας ομάδας η οποία δείχνει να βρίσκει ένα – αν μη τι άλλο – ταιριαστό και αποτελεσματικό δίδυμο στόπερ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ταχύτητας, πίεσης και σκληράδας στη μεσαία γραμμή».



Τι έγινε από όλα αυτά στο ματς με τους Τσέχους μπορεί να το αξιολογήσει ο καθένας κατά την κρίση του...

Το πιο ανησυχητικό είναι η επανάληψη των ίδιων προβλημάτων

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι «κρίμα» για τον Παναθηναϊκό, αλλά τα ματς δεν τελειώνουν ούτε στο 2-0 ούτε στο 3-0, ούτε στο 60', ούτε στο 70΄, ούτε στο 80'. Κι εδώ που τα λέμε, χθες σε σετ παιχνίδι στο α' μέρος κάποιες λίγες καλές στιγμές είχε και τίποτα παραπάνω... Ασφαλώς και έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης στη ρεβάνς δεδομένου ότι έχει σκοράρει και στα πέντε παιχνίδια του και με Τετέι – Λιβάι θα βρει πολλούς χώρους και για κόντρα επιθέσεις (που δεν είχε χθες). Μα από την άλλη, ποιος μπορεί να είναι βέβαιος για το θετικό αποτέλεσμα όταν μιλάμε για μια ομάδα που δέχθηκε από αυτή τη Χράντετς Κράλοβε δυο γκολ, δυο φάσεις στις οποίες η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και επιπλέον τρεις ευκαιρίες, εκ των οποίων οι δύο από μεγάλα σφάλματα του Καμαρά (και του Πένια στην πρώτη εξ' αυτών); Ουδείς!

Και το πιο ανησυχητικό για τους Πράσινους είναι πως όλα δείχνουν επαναλαμβανόμενα. Οι τρεις εντός έδρας ισοπαλίες, ότι προηγείται και εν συνεχεία δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια, ότι οι αλλαγές είναι λανθασμένες, ότι δέχεται γκολ μετά το 85'... Μακάρι για τον Παναθηναϊκό να επαναληφθεί και το τελικό αποτέλεσμα σ' αυτό το τρίτο σερί εμπόδιο για να φτάσει στη League Phase του Conference League. Ομως ειδικά σ' αυτή τη ρεβάνς, τα λάθη στην άμυνα δεν συγχωρούνται και άλλη ευκαιρία δεν θα έχει για να αποφύγει τον «καναπέ».