Ένας άγνωστος ΠΑΟΚ που προσπαθεί να μην αρρωστήσει άσχημα…
Πολύ παράξενη βραδιά στην Τούμπα… Ο νέος ΠΑΟΚ των πολλών αλλαγών έκανε την προσπάθειά του αλλά και πάλι δεν κέρδισε. Το πλεονέκτημα έδρας πηγαίνει στους Νορβηγούς και εκεί στο Μπέργκεν την άλλη εβδομάδα ο Δικέφαλος δίνει το ματς της χρονιάς.
Πάρα πολλά μπορεί να γράψει κανείς για την αναμέτρηση. Τι προηγήθηκε, τι έγινε στη διάρκεια και πόσο ξένη ήταν μερικές στιγμές η εικόνα και η σύνθεση του ΠΑΟΚ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι από τον… παλιό ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος ΜΟΝΟ ο Τάισον θύμιζε την ομάδα, ενώ στο δεύτερο και όπως τελείωσε το ματς, ΜΟΝΟ ο Μπάμπα. Παράξενο. Πολύ παράξενο…
Παρολ’ αυτά είδαμε ένα ματς 17-4 τελικών! Αν κάποιος δει τι έχασαν οι ασπρόμαυροι ειδικά με Χατσίδη και Εντιαγέ σε σχεδόν άδειο τέρμα, θα φρίξει…
Ο Λίσι επέλεξε να ξεκινήσει με τον ίδιο σχηματισμό και τον Καμαρά στο 10 πίσω από τον Μύθου. Άφησε έξω τον Μιχαηλίδη που δεν ήταν σε καλή κατάσταση και φυσικά εμπιστεύθηκε τον Γιαννούλη που ήταν εξαιρετικός σε κάθε επαφή, μονομαχία, αμυντική προσπάθεια, πλαγιοκόπηση ή και εκτέλεση στημένης μπάλας. Στο πρώτο ημίωρο ο ΠΑΟΚ έφτιαξε φάσεις με κάθε πιθανό τρόπο, αλλά ειδικά ο Χατσίδης και οι Μύθου, Σανταμαρία από κοντά έχασαν τα… άχαστα. Το έλλειμα ποιότητας ήταν ολοφάνερο χωρίς Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, όσο και αν ο Γιαννούλης ισορροπούσε την κατάσταση.
Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το πρώτο ματς της νέας -μετά τον Κωνσταντέλια- εποχής, ότι χρειάζονταν γκολ στο ξεκίνημα. Αστοχία και κακή ποιότητα στα τελειώματα φόρτωσαν ακόμη πιο μεγάλο βάρος στην ομάδα του Λίσι. Ο αντίπαλος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Είχε και η Μπραν πολλές απουσίες, δεν είχε παίκτες να φέρει από τον πάγκο και απλά πίεσε σε ένα πεντάλεπτο μετά το 50΄ όταν ο Μύθου δεν μπορούσε να βοηθήσει και εκεί με το γκολ άγχωσε και άλλο τους ασπρόμαυρους. (Να σημειώσουμε ότι στο δεύτερο ματς ΜΟΝΟ η Μπραν θα έχει σημαντικές επιστροφές). Με τον μόνο που θύμιζε τον… παλιό ΠΑΟΚ, τον Μπάμπα σε στημένη μπάλα ο Δικέφαλος ισοφάρισε και μετέπειτα έφτιαξε τη φάση όπου ο κεφάτος Εντιαγέ δεν έβαλε γκολ σε σχεδόν άδειο τέρμα…
Παράξενη κατάσταση. Ένας ΠΑΟΚ που έχει χάσει σε ποιότητα, με σοβαρές απουσίες και πάρα πολλές αλλαγές που θα αυξηθούν στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος για να γίνει συμπαγής ομάδα με σωστή νοοτροπία θέλει πάρα πολύ χρόνο. Όλα αυτά όμως θα γίνουν μετά το δεύτερο ματς. Εκεί πλέον ο ΠΑΟΚ παίζει τη χρονιά του και φυσικά οι συνθήκες, αλλά και η σύνθεσή του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Λάθη, πάρα πολλά λάθη που ελπίζουμε πλέον ότι αυτή η ομάδα δεν θα τα πληρώσει με οδυνηρό αποκλεισμό, που θα φέρει… αρρώστια σε όλα τα επίπεδα.
* Πριν τον αγώνα αποτελούσε ερώτημα η εικόνα και η συμπεριφορά της Τούμπας μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο κόσμος ήταν ελαφρώς λιγότερος σε σχέση με τα περασμένα ματς, από εκεί και πέρα όμως η στήριξη ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν υποδειγματική, με απόλυτα θετική αύρα όπως χρειάζονταν η ομάδα. Στο δεύτερο ακούστηκαν συνθήματα κατά της ΠΑΕ και του προέδρου, αλλά και πάλι στο φινάλε προσπάθησαν όλοι μαζί για τη νίκη.
* Μεταγραφικά είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν σημαντικούς στόχους όπως ο Σλοβάκος Στρέλερ της Μίντλεσμπρο. Σε σχέση με τις έξι συνολικά ανάγκες, έχουν άλλες τέσσερις πολύ καλές λύσεις, πέρα από τον παίκτη της Μίντλεσμπρο. Για τον ΠΑΟΚ αυτό δεν αρκεί όμως αφού κάπου εκεί αρχίζουν οι… καθυστερήσεις και η έλλειψη αυτοματισμών-συνεννόησης ή σύμπνοιας, για να προχωράνε γρήγορα οι υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ανάγκη πολύ μεγάλης ποιοτικής ενίσχυσης -έστω και στο τέλος του καλοκαιριού- είναι τεράστια.
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Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.