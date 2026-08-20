Ένας άγνωστος ΠΑΟΚ που προσπαθεί να μην αρρωστήσει άσχημα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει αμέσως μετά το ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1 σε αγώνα που εμφανίστηκε ένας εντελώς διαφορετικός Δικέφαλος με πολλές αλλαγές, ομάδα που σαφώς θα μπορούσε να κερδίσει.

Πολύ παράξενη βραδιά στην Τούμπα… Ο νέος ΠΑΟΚ των πολλών αλλαγών έκανε την προσπάθειά του αλλά και πάλι δεν κέρδισε. Το πλεονέκτημα έδρας πηγαίνει στους Νορβηγούς και εκεί στο Μπέργκεν την άλλη εβδομάδα ο Δικέφαλος δίνει το ματς της χρονιάς.

Πάρα πολλά μπορεί να γράψει κανείς για την αναμέτρηση. Τι προηγήθηκε, τι έγινε στη διάρκεια και πόσο ξένη ήταν μερικές στιγμές η εικόνα και η σύνθεση του ΠΑΟΚ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι από τον… παλιό ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος ΜΟΝΟ ο Τάισον θύμιζε την ομάδα, ενώ στο δεύτερο και όπως τελείωσε το ματς, ΜΟΝΟ ο Μπάμπα. Παράξενο. Πολύ παράξενο…

Παρολ’ αυτά είδαμε ένα ματς 17-4 τελικών! Αν κάποιος δει τι έχασαν οι ασπρόμαυροι ειδικά με Χατσίδη και Εντιαγέ σε σχεδόν άδειο τέρμα, θα φρίξει…

Ο Λίσι επέλεξε να ξεκινήσει με τον ίδιο σχηματισμό και τον Καμαρά στο 10 πίσω από τον Μύθου. Άφησε έξω τον Μιχαηλίδη που δεν ήταν σε καλή κατάσταση και φυσικά εμπιστεύθηκε τον Γιαννούλη που ήταν εξαιρετικός σε κάθε επαφή, μονομαχία, αμυντική προσπάθεια, πλαγιοκόπηση ή και εκτέλεση στημένης μπάλας. Στο πρώτο ημίωρο ο ΠΑΟΚ έφτιαξε φάσεις με κάθε πιθανό τρόπο, αλλά ειδικά ο Χατσίδης και οι Μύθου, Σανταμαρία από κοντά έχασαν τα… άχαστα. Το έλλειμα ποιότητας ήταν ολοφάνερο χωρίς Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, όσο και αν ο Γιαννούλης ισορροπούσε την κατάσταση.

Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το πρώτο ματς της νέας -μετά τον Κωνσταντέλια- εποχής, ότι χρειάζονταν γκολ στο ξεκίνημα. Αστοχία και κακή ποιότητα στα τελειώματα φόρτωσαν ακόμη πιο μεγάλο βάρος στην ομάδα του Λίσι. Ο αντίπαλος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Είχε και η Μπραν πολλές απουσίες, δεν είχε παίκτες να φέρει από τον πάγκο και απλά πίεσε σε ένα πεντάλεπτο μετά το 50΄ όταν ο Μύθου δεν μπορούσε να βοηθήσει και εκεί με το γκολ άγχωσε και άλλο τους ασπρόμαυρους. (Να σημειώσουμε ότι στο δεύτερο ματς ΜΟΝΟ η Μπραν θα έχει σημαντικές επιστροφές). Με τον μόνο που θύμιζε τον… παλιό ΠΑΟΚ, τον Μπάμπα σε στημένη μπάλα ο Δικέφαλος ισοφάρισε και μετέπειτα έφτιαξε τη φάση όπου ο κεφάτος Εντιαγέ δεν έβαλε γκολ σε σχεδόν άδειο τέρμα…

Παράξενη κατάσταση. Ένας ΠΑΟΚ που έχει χάσει σε ποιότητα, με σοβαρές απουσίες και πάρα πολλές αλλαγές που θα αυξηθούν στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος για να γίνει συμπαγής ομάδα με σωστή νοοτροπία θέλει πάρα πολύ χρόνο. Όλα αυτά όμως θα γίνουν μετά το δεύτερο ματς. Εκεί πλέον ο ΠΑΟΚ παίζει τη χρονιά του και φυσικά οι συνθήκες, αλλά και η σύνθεσή του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Λάθη, πάρα πολλά λάθη που ελπίζουμε πλέον ότι αυτή η ομάδα δεν θα τα πληρώσει με οδυνηρό αποκλεισμό, που θα φέρει… αρρώστια σε όλα τα επίπεδα.

* Πριν τον αγώνα αποτελούσε ερώτημα η εικόνα και η συμπεριφορά της Τούμπας μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο κόσμος ήταν ελαφρώς λιγότερος σε σχέση με τα περασμένα ματς, από εκεί και πέρα όμως η στήριξη ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν υποδειγματική, με απόλυτα θετική αύρα όπως χρειάζονταν η ομάδα. Στο δεύτερο ακούστηκαν συνθήματα κατά της ΠΑΕ και του προέδρου, αλλά και πάλι στο φινάλε προσπάθησαν όλοι μαζί για τη νίκη.

* Μεταγραφικά είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν σημαντικούς στόχους όπως ο Σλοβάκος Στρέλερ της Μίντλεσμπρο. Σε σχέση με τις έξι συνολικά ανάγκες, έχουν άλλες τέσσερις πολύ καλές λύσεις, πέρα από τον παίκτη της Μίντλεσμπρο. Για τον ΠΑΟΚ αυτό δεν αρκεί όμως αφού κάπου εκεί αρχίζουν οι… καθυστερήσεις και η έλλειψη αυτοματισμών-συνεννόησης ή σύμπνοιας, για να προχωράνε γρήγορα οι υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ανάγκη πολύ μεγάλης ποιοτικής ενίσχυσης -έστω και στο τέλος του καλοκαιριού- είναι τεράστια.