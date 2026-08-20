Στο 57' η Μπραν πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Ερικσεν.

Ο ΠΑΟΚ έχανε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και η Μπραν πήρε το προβάδισμα στην Τούμπα στο 57'.

Ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Έρικσεν αφύλακτος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα γράφοντας το 0-1.