ΠΑΟΚ - Μπραν: Το γκολ του Ερικσεν για το 0-1
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Στο 57' η Μπραν πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Ερικσεν.
Ο ΠΑΟΚ έχανε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και η Μπραν πήρε το προβάδισμα στην Τούμπα στο 57'.
Ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Έρικσεν αφύλακτος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα γράφοντας το 0-1.
@Photo credits: eurokinissi
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