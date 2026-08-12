Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την πρόκριση - θρίλερ του Παναθηναϊκού, τα λάθη του Νίστρουπ, τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή και τα πολλαπλά οφέλη της βραδιάς στη Σόφια.

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός. Και μαχητικός. Και πιεστικός. Ισως να έπαιξε ρόλο ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας ο Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε τους ρυθμούς των προπονήσεων. Διότι η αλήθεια είναι ότι η ατάλαντη και άτολμη μεσοεπιθετικά CSKA 1948 ήταν σε καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης συγκριτικά με τους Πράσινους, έχοντας παίξει και τέσσερα ματς πρωταθλήματος. Ο προπονητής της αποφάσισε πάλι να παίξει φουλ άμυνα και αντεπιθέσεις και τελικά αποκλείστηκε. Θα μπορούσε να είχε επενδύσει περισσότερα στον Ντιαλό και στον δαιμόνιο 27χρονο Αργεντινό Μπράιαν Σομπρέρο (όνομα κι αυτό!) που έκανε την πράσινη άμυνα άνω - κάτω στην παράταση, αλλά ήθελε να παίξει ταμπούρι και τιμωρήθηκε για την επιλογή του.

Θα μπορούσε να τιμωρηθεί και ο Νίστρουπ και εν μέρει την πλήρωσε ακριβά ο Παναθηναϊκός την απόφαση του 80ου λεπτού από τον δανό κόουτς, αλλά τελικά απέφυγε τα χειρότερα. Δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να χρησιμοποιήσει τον Τουμπά αντί του Ζαρουρί. Θα μπορούσε να βάλει τον Ταμπόρδα (κυρίως αυτόν!), τον Κοντούρη, έστω τον Τσέριν, για ακόμα καλύτερο έλεγχο του ματς και της κυκλοφορίας/κατοχής της μπάλας. Αλλωστε ο Παναθηναϊκός δεν πιεζόταν από τους Βούλγαρους κι ας είχε μπει ο Ντιαλό στο γήπεδο. Σε όλο το β’ μέρος ήταν πιεστικός. Βρήκε το γκολ από τον τρομερό Λιβάι, έχασε δυο φάσεις για να τελειώσει την πρόκριση και ξαφνικά ο Νίστρουπ – ίσως άθελά του – έδωσε το σύνθημα της οπισθοχώρησης παίζοντας με τέσσερις στόπερ. Τρομερό λάθος και πολύ ανησυχητικό.

Όπως ανησυχητική ήταν και η επιλογή του 4-4-2 με τον Γιάγκουσιτς (δηλαδή τον μοναδικό επικίνδυνο χαφ της ομάδας) στον πάγκο, με τον Ραστόντερ βασικό. Μαθαίνει κι αυτός ακόμα τους παίκτες του κι ευτυχώς για τους Πράσινους που δεν πλήρωσαν τα χθεσινά του σφάλματα. Διότι ο Παναθηναϊκός – ας μην το ξεχνάμε – έπαιζε χωρίς τους δύο βασικούς δεξιούς του μπακ, χωρίς το βασικό του οκτάρι (Κάνγκουα), χωρίς τον Τετέι που πήγε για να παίξει 15 λεπτά και με τους Λιβάι – Ντέσερς να κάνουν ντεμπούτο! Και τελικά να ξελασπώνουν μια ομάδα η οποία έχει εμφανές πρόβλημα στη μεσαία γραμμή της και χθες – παρότι ήταν σαφώς ανώτερος – είχε ως κορυφαίους τον καταπληκτικό Ντε Φράι, τον απροσπέλαστο Φαν Ντρόνγκελεν και τον σταθερό και αποτελεσματικό Πένια που παίρνει τα πάνω του…

Καλή εμφάνιση, ενθαρρυντική από τον Κάτρη. Καλή εμφάνιση και από τον Αντίνο, φιλότιμος ο Ζαρουρί, «τακτοποίησε» τη μεσαία γραμμή ο Γιάγκουσιτς πριν γίνει η λανθασμένη αλλαγή στο 80’, πολύτιμοι ως αλλαγές αυτή τη φορά και ο Ταμπόρδα και ο Κοντούρης που έκλεισε το ματς ως αριστερός μπακ χαφ την ώρα που ο Φαν Ντρόνγκελεν έτρεχε κουτσαίνοντας (!) παντού και δίνοντας το καλό παράδειγμα της αυτοθυσίας! Είχε μαχητές χθες ο Παναθηναϊκός και τελικά γι’ αυτό προκρίθηκε. Διότι άντεξε ακόμα και στο θρίλερ του β’ μέρους της παράτασης, αν και υπέφερε από μια ομάδα ισοδύναμη με κλαμπ μεσαίου επιπέδου του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπέφερε όπως όλο το καλοκαίρι διότι έχει πολλούς νέους στην ενδεκάδα του, μπόλικες ατυχίες (Καλάμπρια, Ινγκασον, Τετέι, τιμωρία Τσάπρα) κι ένα μεγάλο, άλυτο προς το παρόν πρόβλημα στη μεσαία γραμμή με τον μπαλαδόρο αλλά soft, Ετιέν Καμαρά και τους Τσιριβέγια – Τσέριν ανήμπορους να συνεισφέρουν σε εντάσεις, κλεψίματα, επιθετικό πρέσινγκ, παρά μόνο κατά διαστήματα.

Όταν μπει στο χορό ο σπιντάτος Κάνγκουα και αποκτηθεί το νέο 6-8άρι θα δούμε διαφορετική μεσαία γραμμή, αλλά έως τότε η πίεση και το άγχος για τη League Phase του Conference League θα κυριαρχούν στην παναθηναϊκή ζωή. Ο Παναθηναϊκός «αγόρασε» χθες ηρεμία και χρόνο, φορτίστηκε με χαμόγελα, χαρά και ωραίους, αυθεντικούς πανηγυρισμούς στα γκολ των δυο σούπερ επιθετικών του, κέρδισε πόντους από Κάτρη, Κοντούρη, Ταμπόρδα, βλέπει την τριάδα Πένια - Ντε Φράι - Φαν Ντρόνγκελεν να βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και ασφαλώς είναι… άλλη ομάδα επιθετικά με Λιβάι και Ντέσερς!

Αν όλα αυτά «νικήσουν» την παθογένεια της μεσαίας γραμμής, η οποία χθες ήταν κάπως πιο έντονη στο α’ μέρος λόγω της απουσίας του Γιάγκουσιτς, ο Παναθηναϊκός με το 3/3 θα έχει κάνει ένα σοβαρό βήμα για μια αισιόδοξη, με θετική ενέργεια αρχή ενός ολόφρεσκου συνόλου. Αν τελικά αποτύχει, θα κληθεί να αποκρούσει τους κλυδωνισμούς και να συνεχίσει με ψυχραιμία στην εκκίνηση του πρωταθλήματος έχοντας πια στο πετσί του και μια ανοιχτή πληγή του αποκλεισμού, η οποία θα επιτείνει την ανάγκη για νίκες στην αρχή της σεζόν...