Η Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόε αγωνίζεται στα προκριματικά του Conference League και ο Μάριους Κράιγκερ Λιντ που παίζει χωρίς το δεξί του χέρι αποδεικνύει πως όλα στη ζωή είναι θέμα θέλησης!

Τον γύρο του (ποδοσφαιρικού) κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες η εικόνα του ποδοσφαιριστή της Ρούναβικ, Μάριους Κράιγκερ Λιντ, που αγωνίζεται στα προκριματικά του Conference League.

Η ομάδα από τα Νησιά Φερόε ηττήθηκε με 2-0 από τη Λουγκάνο στο πρώτο παιχνίδι των δυο για τον 3ο προκριματικό γύρο, ωστόσο όλοι στάθηκαν (δικαίως) στον 27χρονο ποδοσφαιριστή, που παίζει δίχως να έχει το δεξί του χέρι!

Από την ημέρα της γέννησής του, πίσω στις 22 Ιουνίου του 1999, ο Λιντ δεν είχε μεγαλύτερο μέρος του δεξιού αντιβραχίου, κάτι που όμως αποδεδειγμένα δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τον ίδιο και αυτό που ήθελε να κάνει. Προπονούμενος με τεχνητό μέλος και αγωνιζόμενος (για ασφάλεια) δίχως αυτό, ο 27χρονος δείχνει καθημερινά πως στη ζωή δεν υπάρχουν εμπόδια, ή αν αυτό συμβαίνει, μπορούν να ξεπεραστούν.

Ξεχώρισε από μικρός για την ταχύτητα και την τεχνική του, όμως όταν ήρθε η ώρα να γίνει επαγγελματίας, αρκετοί προπονητές δεν τον πίστεψαν, ανησυχόντας για την απουσία του δεξιού του μέλους. Η ομάδα που του έδωσε το «βήμα» ήταν η Σλάγκελσε της Δανίας, όμως και εκεί, όταν ανέβηκε στην 1η κατηγορία, δεν του ανανέωσαν το συμβόλαιο.

Εν τέλει, βρέθηκε στα Νησιά Φερόε, όπου αγωνίστηκε σε δυο ομάδες, πριν υπογράψει το 2026 στη Ρούναβικ. Και στις 30 Ιουλίου το ποδόσφαιρο και η ζωή τον αντάμειψαν, αφού σκόραρε κόντρα στην Κόπερ (ματς όπου η ομάδα του προκρίθηκε στα πέναλτι) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference, γράφοντας ιστορία και προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.