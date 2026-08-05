Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Αποδοκιμάστηκαν οι «πράσινοι» μετά το τέλος του ματς
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Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας κάκιστη εμφάνιση έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 με τον κόσμο της ομάδας να αποδοκιμάζει τους παίκτες με την λήξη της αναμέτρησης.
Σε μπελάδες για πρόκριση στα Play Offs του Conference League μπαίνει ο Παναθηναϊκός μετά το 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάκιστοι με τους Βούλγαρους να χάνουν δύο τεράστιες ευκαιρίες για να πάρουν ακόμα και τη νίκη.
Η εμφάνιση αυτή δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο ο οποίος μετά το τελευταίο σφύριγμα αποδοκίμασε τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.
@Photo credits: INTIME
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