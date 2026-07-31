Μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε το 10/10 στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το «δεξί» στα προκριματικά του Conference League, καθώς απέκλεισε την Πάκσι και έκλεισε «ραντεβού» στον επόμενο γύρο με την ΤΣΣΚΑ 1948. Το Τριφύλλι θέλει άλλες δυο διαδοχικές προκρίσεις για να μπει στη League Phase και ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να κάνει το 3Χ3 σε προκριματικά για τέταρτη σερί χρονιά!

Συγκεκριμένα ο Νορβηγός τεχνικός τις τρεις προηγούμενες σεζόν είχε κάνει αντίστοιχο επίτευγμα στην Κοπεγχαγή και πλέον έχει 10/10 στα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA, όντας μάλιστα αήττητος, με ρεκόρ 13 νίκες και 7 ισοπαλίες.

Εφόσον ο Νίστρουπ οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA θα έχει κάνει 3/3 στα προκριματικά σε τέσσερις διαδοχικές χρονιές, έχοντας πετύχει 12 προκρίσεις.

Το «απόλυτο» του Νίστρουπ στα προκριματικά