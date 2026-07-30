Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε το προβάδισμα του στο 48ο λεπτό της ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου, έπειτα από ακόμα μια στιγμή... μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πάρει από το... χεράκι τον ΠΑΟΚ και τον οδηγάει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League! O διεθνής μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς της Τούμπας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Στο 48' ο «Ντέλιας» πήρε την μπάλα από τον Μιχαηλίδη, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 2-0 και έδωσε συνολικά στην ομάδα του προβάδισμα τριών γκολ (5-2).

Το γκολ του Κωνσταντέλια για το 2-0