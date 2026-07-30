ΠΑΟΚ - Ντινάμο Κιέβου: Νέα «μαγεία» Κωνσταντέλια στην Τούμπα και 2-0
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πάρει από το... χεράκι τον ΠΑΟΚ και τον οδηγάει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League! O διεθνής μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς της Τούμπας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στις αρχές του δεύτερου μέρους.
Στο 48' ο «Ντέλιας» πήρε την μπάλα από τον Μιχαηλίδη, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 2-0 και έδωσε συνολικά στην ομάδα του προβάδισμα τριών γκολ (5-2).
Το γκολ του Κωνσταντέλια για το 2-0
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