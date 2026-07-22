Τα συγκινητικά λόγια του πιλότου λίγο πριν την ολοκλήρωση του ταξιδιού και οι Πένια-Ντε Φράι, που ήταν πόλοι έλξης.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το ταξίδι του για τη Βουδαπέστη μετά από κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης υπήρχε μεγάλη ηρεμία και σοβαρότητα, η οποία διακόπηκε μονάχα από τον σύντομο λόγο που έβγαλε ο πιλότος πριν ξεκινήσει την προσγείωση.

Εκείνος ευχήθηκε στην ομάδα να τα πάει καλά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάκσι, αλλά και γενικότερα στη φετινή σεζόν.

Παραδέχθηκε πως είναι οπαδός του «τριφυλλιού» από μικρό παιδί και είπε: «Να ξέρετε πώς είμαστε όλοι μαζί σας στο νέο αυτό ξεκίνημα που γίνεται και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά».

Μάλιστα επανέλαβε ακριβώς τα ίδια και στα αγγλικά για να τα καταλάβουν τόσο οι ξένοι παίκτες όσο και το προπονητικό επιτελείο.

Μετά την αποβίβαση από το αεροπλάνο, όταν η ομάδα έφτανε στην έξοδο, οι Στέφαν Ντε Φράι και Ινακι Πένια βρέθηκαν στο επίκεντρο τόσο από συμπατριώτες τους όσο και από συλλέκτες, οι οποίοι ζητούσαν από τους ποδοσφαιριστές να υπογράψουν τις φωτογραφίες τους που είχαν μαζί τους.

Μάλιστα, τον Ισπανό πορτιέρε των «πρασίνων» περίμεναν δύο κοπέλες οπαδοί της Μπαρτσελόνα κρατώντας μια σημαία.