Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σπαρτάκ Τρνάβα-ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τον οποίο θα αντιμετωπίσει εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ούγγρικης Πάκσι στις αναμετρήσεις της 23ης και 30ής Ιουλίου.

Από τα τέσσερα υποψήφια ζευγάρια που είχαν προκύψει το πρωί από τα υπογκρούπ της UEFA, η κληρωτίδα έβγαλε για το «τριφύλλι» το Σπαρτάκ Τρνάβα-ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο πρώτος αγώνας των Πρασίνων θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου στην Αθήνα και η ρεβάνς εκτός έδρας στις 13 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους, καθώς τυχόν αποκλεισμός σε οποιαδήποτε φάση σημαίνει το τέλος του φετινού ευρωπαϊκού του ταξιδιού. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουν τρεις συνεχόμενες προκρίσεις προκειμένου να βρεθούν στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.



