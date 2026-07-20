Ο Παναθηναϊκός έμαθε τα τέσσερα ζευγάρια, ένα εκ των οποίων θα κληρωθεί σήμερα (20/7) στον 3ο προκριματικό του Conference.

Τα τέσσερα πιθανά ζευγάρια, ένα εκ των οποίων θα βρει μπροστά του αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι, έμαθε το πρωί της Δευτέρας (20/7) ο Παναθηναϊκός, μετά την ανακοίνωση των υπογκρούπ από την UEFA.

Οι «πράσινοι» θα γνωρίζουν λίγο μετά τις 15:00 με ποιο από τα παρακάτω θα κοντραριστούν, αν βρεθούν στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να περάσει απέναντι στους Ούγγρους, τους οποίους αντιμετωπίζει την προσεχή Πέμπτη (23/7) εκτός έδρας, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί για τις 30 Ιουλίου.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο πρώτος αγώνας του επόμενου (3ου) γύρου θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στις 13 του ίδιου μήνα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι: