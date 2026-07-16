Πάκσι - Σλάβεν Μπέλουπο 5-3: Φιλική νίκη για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού
Πήρε το φιλικό με πεντάρα αλλά και προβληματική εικόνα στην άμυνα! Η Πάκσι επιβλήθηκε με 5-3 της Σλάβεν Μπέλουπο, μια εβδομάδα προτού αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Conference League, που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την ερχόμενη Πέμπτη (23/07).
Η αντίπαλος του Τριφυλλιού προπορεύτηκε στο σκορ με τον Τοθ, ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισε ο Μπαλόγκ για τους Κροάτες. Ο Γκιούρκιτς από τα έντεκα βήματα και ο Τοθ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έστειλαν την Πάκσι με το 3-1 στα αποδυτήρια.
Στην επανάληψη, ο Μίτροβιτς μείωσε σε 3-2, με τον Γκιούρκιτς να διαμορφώνει το 4-2 ξανά από την εσχάτη των ποινών. Ο Βίσνερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-2, ενώ ο Μπόσνιακ -πάλι με πέναλτι- έγραψε το τελικό 5-3.
Ο δεύτερος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάκσι θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου στην Αθήνα.
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