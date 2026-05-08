Στρασβούργο: Αντί για χειροκρότημα είχε... ντου των οπαδών (vid)
Έντονη ήταν η ατμόσφαιρα μετά τον αποκλεισμό του Στρασβούργου από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα ημιτελικά του Conference League, σε μια σκηνή που αποτύπωσε απόλυτα την απογοήτευση και την ένταση που άφησε πίσω της η χαμένη ευκαιρία των Γάλλων για έναν ιστορικό ευρωπαϊκό τελικό.
Μετά τη δεύτερη ήττα από τους Ισπανούς με 1-0 και τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ 2-0, οι παίκτες της γαλλικής ομάδας πλησίασαν το πέταλο των οργανωμένων οπαδών για να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξη σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους στη διοργάνωση. Ωστόσο, αντί για χειροκρότημα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονες αποδοκιμασίες, σφυρίγματα και προσβολές από τους ultras, που δεν έκρυψαν την οργή τους για την εμφάνιση και τον τρόπο του αποκλεισμού.
Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρέθηκε ο αρχηγός της ομάδας, Εμανουέλ Εμεγκά, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού αλλά βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης. Προσπαθώντας να αλλάξει το κλίμα, επιχείρησε να παρακινήσει τους οπαδούς να χειροκροτήσουν τους συμπαίκτες του για τη συνολική ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, όμως η κίνησή του αυτή είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ένταση στις εξέδρες.
Ο Ντιέγκο Μορέιρα, εμφανώς εκνευρισμένος από την αντίδραση του κόσμου, δεν άντεξε το κλίμα και αποχώρησε άμεσα προς τα αποδυτήρια, σε μια εικόνα που συμβόλιζε τη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς.
Ambiance tendue lors de l’échange d’après-match entre les joueurs et les supporters du Racing Club de Strasbourg❗️ #RCSARAYO #ConferenceLeague https://t.co/enKTA5QFUt pic.twitter.com/mLUJ2zjagP— Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) May 7, 2026
