Οι φίλαθλοι του Στρασβούργου επισκέφθηκαν τα ξημερώματα το ξενοδοχείο της Ράγιο Βαγιεκάνο: «Δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε»

Οι οπαδοί του Στρασβούργο επισκέφθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (07/05) το ξεονοδοχείο που διαμένει η αποστολή της Ράγιο Βαγιεκάνο, κάνοντας τη νύχτα... μέρα.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ταξίδεψε χθες (06/05) στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει το Στρασβούργο (07/05, 22:00), στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα των ημιτελικών του Conference League, έχοντας προβάδισμα ενός τέρματος, μετά τη νίκη τη με 1-0 στη Μαδρίτη την περασμένη Πέμπτη (30/04).

Αναμενόμενα, οι φίλοι του γαλλικού συλλόγου είναι ενθουσιασμένοι για την αναμέτρηση και φρόντισαν να... ενοχλήσουν όσο μπορούσαν, με τον τρόπο τους, την αποστολή των Ισπανών χρησιμοποιώντας ένα παλιό κόλπο, που δεν είναι άλλο από τη χρήση πυροτεχνημάτων έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος από το Βαγιέκας ανάρτησε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο «X», όπου δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τους Γάλλους φιλάθλους να ρίχνουν βεγγαλικά κόντα στη βάση της Ράγιο, με τη λεζάντα: «Χθες το βράδυ επέμειναν να μην μας αφήσουν να ξεκουραστούμε στο Στρασβούργο. Ξενοδοχείο της ομάδας της Ράγιο Βαγιεκάνο. 02:00 μ.μ.».