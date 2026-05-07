Οι φίλαθλοι του Στρασβούργου επισκέφθηκαν τα ξημερώματα το ξενοδοχείο της Ράγιο Βαγιεκάνο: «Δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε»
Η Ράγιο Βαγιεκάνο ταξίδεψε χθες (06/05) στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει το Στρασβούργο (07/05, 22:00), στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα των ημιτελικών του Conference League, έχοντας προβάδισμα ενός τέρματος, μετά τη νίκη τη με 1-0 στη Μαδρίτη την περασμένη Πέμπτη (30/04).
Αναμενόμενα, οι φίλοι του γαλλικού συλλόγου είναι ενθουσιασμένοι για την αναμέτρηση και φρόντισαν να... ενοχλήσουν όσο μπορούσαν, με τον τρόπο τους, την αποστολή των Ισπανών χρησιμοποιώντας ένα παλιό κόλπο, που δεν είναι άλλο από τη χρήση πυροτεχνημάτων έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος από το Βαγιέκας ανάρτησε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο «X», όπου δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τους Γάλλους φιλάθλους να ρίχνουν βεγγαλικά κόντα στη βάση της Ράγιο, με τη λεζάντα: «Χθες το βράδυ επέμειναν να μην μας αφήσουν να ξεκουραστούμε στο Στρασβούργο. Ξενοδοχείο της ομάδας της Ράγιο Βαγιεκάνο. 02:00 μ.μ.».
Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 7, 2026
Hotel de concentración del Rayo Vallecano.
02:00 horas. pic.twitter.com/zVKuDV53Lb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.