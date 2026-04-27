Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την καινούρια συνθήκη στην οποία καλείται να ανταποκριθεί ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι και για την έξτρα πίεση που του έβαλε ο ΟΦΗ «στέλνοντάς» τον στο Conference League.

Οι ειδικοί λένε ότι στο Conference League με το νέο format είναι πιο δύσκολο να «τρουπώσεις» στη League Phase παρά να κάνεις εν συνεχεία μια αξιόλογη πορεία, η οποία μπορεί να σε οδηγήσει μέχρι και τον τελικό όπως ο Ολυμπιακός ή μια ανάσα από τον ημιτελικό (όπως η ΑΕΚ) ή δυο φορές στον προημιτελικό, όπως ο ΠΑΟΚ (αποκλεισμοί από Μαρσέιγ και Μπριζ το 2022 και το 2024 αντίστοιχα).

Η διοργάνωση προφανώς «προσφέρεται» για να βελτιώσεις ή να χτίσεις από την αρχή το καλό σου ευρωπαϊκό ranking, όπως συνέβη στην ΑΕΚ εφέτος και στον Παναθηναϊκό από πρόπερσι και συνεχίστηκε εφέτος στο Europa League. Η' και να το... εκτοξεύσεις, όπως τα κατάφερε πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός, ο οποίος «πρόλαβε» τις... δυσκολίες της διοργάνωσης. Δηλαδή, τη «μετάθεση» των ομάδων που αποκλείονταν από το Europa League: μια εξ' αυτών ήταν τότε και ο ίδιος. Αυτό το format μας τελείωσε πέρυσι. Οποιος προλάβει να μετατεθεί με «υποβιβασμό», μετατίθεται από τα προκριματικά, κάτι που μπορεί να συμβεί στον ΟΦΗ που θα μπει στα play offs του Europa League ως «ανίσχυρος»: ίσως να είναι καλύτερο για τους Κρητικούς να ξεκινήσουν από το Conference League την ευρωπαϊκή επιστροφή τους και να προσπαθήσουν στην επόμενη σεζόν να είναι και πάλι παρόντες εκεί στα «ξένα»...

Εφέτος οι δυο ημιτελικοί είναι οι Κρίσταλ Πάλας - Σαχτάρ Ντόνετσκ (την είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι το καλοκαίρι) και Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο. Πέρυσι ήταν Τζουργκάρντεν – Τσέλσι και Μπέτις – Φιορεντίνα. Ποιες ομάδες θα εκπροσωπούσαν τις χώρες τους στη διοργάνωση της επόμενης σεζόν, αν τα πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα; Μπόρνμουθ, Ρόμα, Μαρσέιγ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Χετάφε. Δεν υπάρχει «μεγαθήριο». Δεν το λες και «ευκολάκι» όμως! Κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα καταλήξει στο Conference League μπορούν να κάνουν ήδη αυτά τα σενάρια στο μυαλό τους. Ομορφα σενάρια, όμορφα όνειρα που καθόλου δεν απαγορεύονται! Ποια είναι η άλλη όψη του νομίσματος; Η Νόα, η Βελέζ Μόσταρ, η Λέφσκι Σόφιας. Η... Καμπάλα αν θέλετε να το πάμε μόνο... παναθηναϊκά.

Ο ΟΦΗ έβαλε έξτρα πίεση στον Παναθηναϊκό. Πίεση που την χρειάζεται ο οργανισμός από κορυφής μέχρις ονύχων. Πίεση, απαιτήσεις, συνέπειες. Λέξεις... άγνωστες στο παναθηναϊκό λεξιλόγιο στα περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Με υπεύθυνο αποκλειστικά τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος συνήθως επιβραβεύει τους παίκτες και απολύει προπονητές που δεν έπρεπε καν να έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός. Σαν τον Μπόλονι, τον Αλόνσο, τον Τερίμ. Οχι, ο Ρουί Βιτόρια και ο Χρήστος Κόντης δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Ασφαλώς ούτε ο Ιβάν, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του στα σύγχρονα παναθηναϊκά δρώμενα με πλούσιο υλικό προς μελέτη για τους ιστορικούς του μέλλοντος, ειδικά αν κάποια στιγμή αποφασίσει να διηγηθεί εκείνος την ιστορία.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ οι παίκτες δεν είχαν δυνατές εμπειρίες από «μαστίγιο». Μόνο από «καρότο», αλλά κι αυτό με light δόσεις, όχι υπερβολικά όπως νομίζουν οι περισσότεροι βασιζόμενοι μόνο στα... ρεπό. Με τον επόμενο προπονητή ουδείς γνωρίζει τι θα ξημερώσει, αν τελικά πάρει διαζύγιο από τον Ισπανό κόουτς ο Παναθηναϊκό. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι πρέπει να «κλείσει» εντός του Μάη ή αρχές Ιουνίου. Οπως είχε κάνει η ΑΕΚ πέρυσι με τον Νίκολιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε στις 14 Ιουνίου μόνο και μόνο λόγω του προβλήματος με το «σπάσιμο» του συμβολαίου του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οχι μόνο επειδή θα είναι ξένος και νέος μεταξύ όλων. Αλλά και διότι ο – ισχυρός και στα προκριματικά και στα play offs Παναθηναϊκός – δεν θα έχει τον «κορμό» που είχε πέρυσι η Ενωση στα πρώτα της ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά: Ζίνι - Ρέλβας στην ενδεκάδα. Κουτέσα – Πενράις στον πάγκο, όλοι οι άλλοι... «παλιοί». Στον Παναθηναϊκό, μέχρι τις 23 Ιουλίου (πρώτο ματς β' προκριματικού γύρου Conference League) οι μεταγραφές θα είναι ήδη πολλές. Οπως και οι αποχωρήσεις.

Καινούρια η ομάδα, μεγάλη η πίεση για το 3/3 το καλοκαίρι, αλλά ας μην λησμονούμε πως αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια και ανεξαρτήτως προπονητή (Γιοβάνοβιτς, Αλόνσο, Βιτόρια κατά σειρά στις εκκινήσεις των πρωταθλημάτων) ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά λειτουργεί συνολικά ως οργανισμός με μεγαλύτερη οργάνωση, πίστη, συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση και συσπείρωση συγκριτικά με τη... συνέχεια της σεζόν.