Ο Ανδρέας Δημάτος επισημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα κληθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του να κάνει το τρία στα τρία χωρίς… μαξιλαράκι ασφαλείας στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει αποκλειστεί ποτέ ξεκινώντας από τον β’ προκριματικό!

Μία παράξενη ιστορία με τους β’ προκριματικούς συνοδεύει την πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού, αλλά και την καλοκαιρινή του παράδοση στους προκριματικούς γύρους των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Από τη μία πλευρά οι «πράσινοι» δεν έχουν κληθεί ποτέ στην ιστορία τους, μέχρι αυτό το καλοκαίρι, αφού η τέταρτη θέση στα πλέι οφ της Super League φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο, να κάνουν τρεις σερί προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά της UEFA χωρίς περιθώριο λάθους για να βρεθούν είτε σε όμιλο ή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουν αποκλειστεί ποτέ, όταν ξεκινούν από τον β’ προκριματικό γύρο, από τον οποίο θα ξεκινήσουν για τέταρτο συνεχόμενο καλοκαίρι ενόψει της σεζόν 2026-27!

Καλύτερο παράδειγμα δεν υπάρχει από την τελευταία τετραετία κατά την οποία ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα γνώριμα για εκείνον ευρωπαϊκά μονοπάτια, μετά από πολυετή απουσία.

Μία φορά ξεκίνησε σε αυτή την τετραετία από τον γ’ προκριματικό και αποκλείστηκε, τις τρεις επόμενες σερί σεζόν ξεκίνησε από τον β’ προκριματικό και κατάφερε να προκριθεί αρχικά σε όμιλο του Europa League, αμέσως μετά στη League Phase του Conference και πέρυσι στη League Phase του Europa League!

Τη σεζόν 2022-23 θα ξεκινούσε κανονικά από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, όπως και αυτό το καλοκαίρι, αλλά λόγω της κατάκτησης του τροπαίου από τη Ρόμα, που είχε εισιτήριο για το Europa και από το ιταλικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός ως Κυπελλούχος Ελλάδας ανέβηκε στον τρίτο προκριματικό, κληρώθηκε ως ανίσχυρος με τη Σλάβια Πράγας και αποκλείστηκε έχοντας και σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία της ρεβάνς στην Τσεχία!

Τις τρεις επόμενες ευρωπαϊκές σεζόν ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό στις ίδιες ημερομηνίες με αυτό το καλοκαίρι, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι στις δύο από τις τρεις ήταν στα προκριματικά του Champions League (με δύο μαξιλαράκια ασφαλείας) και τη μία στα προκριματικά του Europa με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.

Τις δύο φορές που αγωνίστηκε στα προκριματικά του Champions League χρησιμοποίησε το… ένα μαξιλαράκι και έπαιξε τελικά στο Europa (πέρυσι και τη σεζόν 2023-24) και στην ενδιάμεση σεζόν (2024-25) από τον δεύτερο προκριματικό του Europa κατέληξε στη League Phase του Conference, όταν και πάλι ως ανίσχυρος στα πλέι οφ είχε κληρωθεί με τη γαλλική Λανς και κατάφερε να αποκλείσει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Η βασική διαφορά του τότε με το τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα διαθέτει μαξιλαράκι ασφαλείας και θα επιδιώξει το τρία στα τρία για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή του ιστορία και έκτη συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον Αστέρα Τρίπολης που το έκανε για πρώτη φορά στο Εuropa League, τον ΠΑΟΚ (μία φορά στο Europa και μια στο Conference), τον Ολυμπιακό (μία φορά στο Champions League) και το περσινό τρία στα τρία της ΑΕΚ στο Conference.

Μία ακόμα σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις έχει να κάνει και με τον εφετινό ευρωπαϊκό συντελεστή του Παναθηναϊκού στους 29,250 πόντους, που είναι μεγαλύτερος ακόμα και από το άθροισμα των συντελεστών με τους οποίους μετείχε στην προκριματική διαδικασία των τεσσάρων προηγούμενων σεζόν!

Δεν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο να μην είναι ο Παναθηναϊκός ισχυρός στις κληρώσεις και των τριών προκριματικών γύρων του Conference League, με σημαντικές πιθανότητες για ευνοϊκές κληρώσεις, ενώ αν φτάσει στη League Phase θα είναι στο δεύτερο, μπορεί και στο πρώτο, γκρουπ δυναμικότητας!

Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι το ότι στην ευρωπαϊκή του διαδρομή άλλες δύο φορές ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από προκριματική φάση που αναφερόταν ως β’ προκριματικός, έστω κι αν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με τώρα!

Τη σεζόν 1998-99 στο Champions League όταν οι προκριματικοί ήταν δύο, οπότε ο β’ προκριματικός από τον οποίο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός ήταν όπως τα τωρινά πλέι οφ και τη σεζόν 2008-9 και πάλι για το Champions League, όταν πλέον οι προκριματικοί ήταν τρεις και ο β’ προκριματικός από τον οποίο ξεκίνησαν οι πράσινοι ήταν όπως ο τωρινός γ’ προκριματικός.

Και τις δύο φορές πάντως ξεκινώντας από τον τότε β’ προκριματικό ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί σε όμιλο του Champions League! Στην πρώτη περίπτωση αποκλείοντας τη Στεάουα και στη δεύτερη αποκλείοντας Ντιναμό Τιφλίδας και Σπάρτα Πράγας!