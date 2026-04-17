ΑΕΚ: Το μήνυμα του Άκη Ζήκου μετά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο
Η ΑΕΚ έκανε τεράστια προσπάθεια το βράδυ της Πέμπτης (17/4), έφερε στα... ίσα το ζευγάρι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, προηγούμενη 3-0, ωστόσο «πληγώθηκε» από τον Ίσι Παλαθόν και με το τελικό 3-1 έμεινε εκτός τετράδας στο Conference League.
Ο κόσμος της Ένωσης φυσικά αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, τους οποίους αποθέωσε μετά το φινάλε και έδωσε... σύνθημα κατάκτησης της Stoiximan Superleague.
Το ίδιο και ο Άκης Ζήκος. Ο άλλοτε άσος του Δικέφαλου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, με ανάρτησή του στα social media σχολίασε το «πόσο κρίμα» ήταν αυτός ο αποκλεισμός, χαρακτήρισε «γελοίο» το VAR στο πρώτο παιχνίδι και έδωσε το σύνθημα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
«Πόσο κρίμα, πόσο γ@μ@τοι είμασταν όλοι απόψε.
Πόσο πολύ έλειψε το γκολ στο πρώτο ματς στην Ισπανία.
Πόσο γελοίο το var στο τρίτο γκολ εκεί-καμία δικαιλογία όμως.
Πόσο παραλίγο ο Ζίνι να κάνει το 4-1 σήμερα!!
Η τύχη του κωλόφαρδου (ράγιο)
συνέβη.
ΟΜΩΣ ΠΟΙΟΣ ΞΕΝΕΡΏΝΕΙ;;;Κανείς...
Κυριακή, κοντή γιορτή!!!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.