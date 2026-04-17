Το μήνυμα του Άκη Ζήκου μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ έκανε τεράστια προσπάθεια το βράδυ της Πέμπτης (17/4), έφερε στα... ίσα το ζευγάρι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, προηγούμενη 3-0, ωστόσο «πληγώθηκε» από τον Ίσι Παλαθόν και με το τελικό 3-1 έμεινε εκτός τετράδας στο Conference League.

Ο κόσμος της Ένωσης φυσικά αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, τους οποίους αποθέωσε μετά το φινάλε και έδωσε... σύνθημα κατάκτησης της Stoiximan Superleague.

Το ίδιο και ο Άκης Ζήκος. Ο άλλοτε άσος του Δικέφαλου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, με ανάρτησή του στα social media σχολίασε το «πόσο κρίμα» ήταν αυτός ο αποκλεισμός, χαρακτήρισε «γελοίο» το VAR στο πρώτο παιχνίδι και έδωσε το σύνθημα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.

«Πόσο κρίμα, πόσο γ@μ@τοι είμασταν όλοι απόψε.

Πόσο πολύ έλειψε το γκολ στο πρώτο ματς στην Ισπανία.

Πόσο γελοίο το var στο τρίτο γκολ εκεί-καμία δικαιλογία όμως.

Πόσο παραλίγο ο Ζίνι να κάνει το 4-1 σήμερα!!

Η τύχη του κωλόφαρδου (ράγιο)

συνέβη.

ΟΜΩΣ ΠΟΙΟΣ ΞΕΝΕΡΏΝΕΙ;;;Κανείς...

Κυριακή, κοντή γιορτή!!!»