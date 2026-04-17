Η πορεία της ΑΕΚ μπορεί να σταμάτησε στα προημιτελικά του Conference League, όμως τη φετινή σεζόν η Ένωση έκανε άλμα και έβαλε ισχυρές βάσεις για το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Παρά τη συγκλονιστική της προσπάθεια στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια απίθανη ανατροπή. Το τελικό 3-1 βάζει τέλος στο ευρωπαϊκό ταξίδι της Ένωσης που έφτασε ως τα προημιτελικά του Conference League. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από τον Ιούλιο και κράτησε εννιά μήνες ως τον Απρίλιο. Τρεις στις τρεις προκρίσεις απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ στα προκριματικά, όπου μια αστοχία θα σήμαινε και αποκλεισμό καλοκαιριάτικα για άλλη μια φορά.

Στη συνέχεια 3η θέση στη League Phase με μεγάλα αποτελέσματα όπως τα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα, αλλά και η τρομερή ανατροπή επί της Κραϊόβα που έστειλαν την Ένωση απευθείας στους 16 της διοργάνωσης. Εκεί πρόκριση επί της Τσέλιε από το πρώτο ματς στη Σλοβενία και προημιτελικά για να έρθουν τα παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγεκάνο, με την ΑΕΚ να παλεύει ως το τέλος για μια φοβερή ανατροπή μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Το άλμα της ΑΕΚ που φέτος επέστρεψε δυναμικά στην Ευρώπη

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ μπορεί να ολοκληρώθηκε στους «8» του Conference League, όμως οι κιτρινόμαυροι τη φετινή σεζόν επέστρεψαν εμφατικά στην Ευρώπη. Μέσα σε εννιά μήνες η Ένωση κατάφερε να καλύψει το χαμένο ευρωπαϊκό έδαφος των προηγούμενων ετών και να ξεπεράσει τους 20.000 βαθμούς που είχε φτάσει να έχει το 2022 στο ranking της UEFA. Όταν ακόμα στην πενταετία δεν είχαν «σβήσει» οι σερί παρουσίες σε Europa και Champions League τις σεζόν 2017-2018 και 2018-2019 που είχαν φέρει την ΑΕΚ στην 81η θέση της κατάταξης.

Πέρυσι με τη «βουτιά» που είχε υποστεί είχε φτάσει στην 160η θέση με μόλις 9.500 βαθμούς και μέσα σε εννιά μήνες έχει καταφέρει να κάνει άλμα 76 θέσεων και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 84η θέση με 24.000 βαθμούς συνολικά. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ΑΕΚ έβαλε ισχυρές βάσεις ξεκινώντας να ξαναφτιάχνει το ευρωπαϊκό της μέλλον και έτσι οφείλει να συνεχίσει προκειμένου να έχει όλο και καλύτερες κληρώσεις και να μην χρειάζεται να ψάχνει υπερβάσεις. Φυσικά επειδή πάντα και τα έσοδα από την Ευρώπη μετράνε, η ΑΕΚ από τη φετινή της πορεία ως τα προημιτελικά του Conference League εξασφάλισε το ποσό των 10.732.000 ευρώ.