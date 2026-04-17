Ο Ινίγο Πέρεθ, τεχνικός της Ράγιο Βαγιεκάνο, αποθέωσε την ΑΕΚ.

Μία από τις σκηνές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη σημειώθηκε με τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι Ισπανοί πανηγύριζαν την πρόκριση με τους οπαδούς τους και σταμάτησαν για να χειροκροτήσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς όταν κινήθηκαν προς την άλλη εστία για να ευχαριστήσουν τον κόσμο τους.

Ο τεχνικός της Ράγιο Βαγιεκάνο Ινίγο Πέρεθ μετά το ματς στην Cosmote σχολίασε για το γεγονός: «Ουσιαστικά πολλές φορές ο εγωκεντρισμός μας, ο εγωισμός, μας εμποδίζει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο και την απόδοση μίας ομάδας.

Σήμερα η ΑΕΚ κυριάρχησε πραγματικά. Δεν προκρίθηκε γιατί βάλαμε ένα γκολ περισσότερο και στα δύο παιχνίδια. Άξιζαν τα συγχαρητήριά μας για τη φοβερή απόδοση που είχαν. Θα μπορούσαν να είχαν προκριθεί. Τέτοιες χειρονομίες κάνουν καλύτερο το ποδόσφαιρο».