Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και παρόλο που μπόρεσε να «ματσάρει» την ήττα της στη Μαδρίτη με 3-0 εν τέλει δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου Μάριος Ηλιόπουλος παρά τον αποκλεισμό κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και όπως συνηθίζει αγκάλιασε τους ποδοσφαιριστές του, εκφράζοντας τη στήριξη του σε αυτούς.

Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης ήταν μαζί με τους ποδοσφαιριστές του και το επιτελείο και χειροκρότησε μπροστά από την Οriginal για τη φανταστική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο.

Αξιοσημείωτο, πως ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ φίλησε στο κεφάλι τον «αρχιτέκτονα» αυτής της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς.